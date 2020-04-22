19:21
22 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Заробитчане перевели в Украину рекордную сумму

      - Читати новину українською
      Заробитчане перевели в Украину рекордную сумму денег / 0352.ua

      Украина в 2019 году оказалась крупнейшим получателем денежных переводов в Европе и центральной Азии. Трудовые мигранты перевели домой 15,8 миллиарда долларов.

      Таким образом, денежные переводы мигрантов составляют около 10% от ВВП Украины. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

      К теме Что готовят для заробитчан после победы над пандемией: объяснение Зеленского

      Из-за кризиса в связи с пандемией, который прогнозируют во Всемирном банке, в этом году работники пришлют значительно меньше денег. Переводы сократятся более чем на 27%.

      Также, предполагают эксперты, украинским трудовым мигрантам, которых за рубежом по меньшей мере 3–4 миллиона человек, в этом году будет трудно найти работу. Ведь из-за пандемии и закрытия границ устроиться на сезонные работы стало очень сложно.

      На время карантина в Украину вернулось около 2 миллионов наших граждан, которые находились на заработках.

      Самые популярные страны среди украинских мигрантов:
      Польша – 40% украинских заробитчан;
      Россия – 25%;
      Италия – 11%.

      Отметим, что во время сезонных работ спрос на украинских заробитчан за границей настолько велик, что иностранные правительства готовы оплатить для них чартеры. С такими предложениями дипломатические ведомства обращаются в украинский МИД. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сейчас такие обращения – на рассмотрении.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Всемирный банк Мировой кризис 2020 Деньги Заробитчане
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:05 Коронавирус примирил врагов: как в Израиле формируют правительство национального единства
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 18:42 Пособие по безработице 2020: сколько и кому платят и как оформиться онлайн
      Юлія Поскробок