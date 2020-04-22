Заробитчане перевели в Украину рекордную сумму

Украина в 2019 году оказалась крупнейшим получателем денежных переводов в Европе и центральной Азии. Трудовые мигранты перевели домой 15,8 миллиарда долларов.

Таким образом, денежные переводы мигрантов составляют около 10% от ВВП Украины. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

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Из-за кризиса в связи с пандемией, который прогнозируют во Всемирном банке, в этом году работники пришлют значительно меньше денег. Переводы сократятся более чем на 27%.

Также, предполагают эксперты, украинским трудовым мигрантам, которых за рубежом по меньшей мере 3–4 миллиона человек, в этом году будет трудно найти работу. Ведь из-за пандемии и закрытия границ устроиться на сезонные работы стало очень сложно.

На время карантина в Украину вернулось около 2 миллионов наших граждан, которые находились на заработках.

Самые популярные страны среди украинских мигрантов:

Польша – 40% украинских заробитчан;

Россия – 25%;

Италия – 11%.

Отметим, что во время сезонных работ спрос на украинских заробитчан за границей настолько велик, что иностранные правительства готовы оплатить для них чартеры. С такими предложениями дипломатические ведомства обращаются в украинский МИД. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сейчас такие обращения – на рассмотрении.