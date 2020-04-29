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      Зарплата не больше 47 тысяч: Кабмин ограничил выплаты руководителям госпредприятий

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      Зарплати керівників держпідприємств обмежили 47 тисячами гривень на час карантину
      Зарплати керівників держпідприємств обмежили 47 тисячами гривень на час карантину / 24 канал

      Кабинет министров 29 апреля ограничил на время карантина размер зарплат руководителей государственных предприятий, включительно с государственными банками и членами наблюдательных советов. Так, с апреля, до конца карантина и месяц после его окончания зарплата не может превышать 47 тысяч гривен.

      "Також в умовах коронакризи, коли всі затягнули паски, ми не можемо допустити, щоб топ-посадовці, члени наглядових рад отримували космічні зарплати та премії. Ми сьогодні будемо розглядати обмеження таких зарплат та премій. Так само, як і обмежили їх вже більшості людей, які пов'язані з державною службою, особливо, керівників", – заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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      Щодо зарплат членів наглядових рад, то до прикладу член наглядової ради акціонерного товариства Укрзалізниця Сергій Лещенко в березні отримав зарплату в розмірі 332 тисячі гривень. Тим часом заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм у грудні отримав 310 тисяч 521 гривню зарплати.

      Дивіться відео з засідання уряду 29 квітня:

      економіка карантин вплив фінанси Україна статистика
      Вплив карантину на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Денис Шмыгаль Деньги Зарплата
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