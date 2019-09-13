Зарплата в долларах в Украине ниже, чем в половине стран СНГ

С укреплением гривны к доллару в 2019 году июльская средняя зарплата в Украине стала крупнейшей в истории для этого месяца в долларовом эквиваленте. Однако средняя зарплата в Украине в номинальном долларовом выражении остается меньше, чем в половине стран СНГ.

Средняя зарплата в Украине во втором квартале 2019 года составила 395 долларов, свидетельствует информация "Экономической правды".

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"В рейтинге стран СНГ впереди Украины – РФ, Беларусь, Казахстан и Молдова. Украинская средняя начисленная зарплата выше, чем во всех других среднеазиатских и южнокавказских странах, кроме Грузии, но она уже не в СНГ", – говорится в публикации издания.

Долларовый размер зарплаты – один из показателей уровня экономического развития страны. Это – не только объект сравнений и составления рейтингов, но и имеет значение для определения покупательной способности населения и, что важно для Украины, для анализа потоков трудовой миграции.



Уровень средних зарплат в долларах в Украине и странах СНГ