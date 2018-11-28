Зарплата военного должна быть не 8, а 28 тысяч гривен. И деньги на это есть, – Садовый

Восемь тысяч гривен – это не достойная украинского воина заработная плата. Так, в бюджете на 2019 год заложен ее рост – до 10 тысяч. Но на самом деле она должна быть намного выше.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал мэр города Львов Андрей Садовый.

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"Восемь или десять тысяч гривен для военного – это несерьезно. По моему мнению, размер заработной платы должен составлять 28 тысяч гривен", – подчеркнул он.

Где их взять? Посмотрите на бюджеты обороны и госслужбы. Мы имеем 200 тысяч чиновников. Убежден, десять миллиардов из бюджета госслужбы можно передать в оборону – чтобы военнослужащие получали действительно достойную зарплату,

– объяснил Садовый.

И добавил: "Есть и другой момент. Что ждет ребят, когда они возвращаются? Вот во Львове мы даем 100 тысяч гривен разовой помощи. Почему такой программы нет в рамках всего государства? Нет денег? И только на таможне сколько их утекает! А на фонд президента – где-то нашли миллиард! Моя позиция – бюджет обороны должен быть как минимум вдвое больше".

"Десять миллиардов из бюджета госслужбы можно передать в оборону", – Садовый

Также мэр Львова напомнил, как принимался бюджет на 2019 год: "Четыре часа Кононенко и братия "ломали" депутатов, чтобы те приняли поправку, благодаря которой все судьи, которые не прошли квалифкомиссии, одним махом могли восстановиться на работе. К счастью, голосов на это не хватило. Но я думаю, они будут пихать эту правку в другие законы"

Речь же идет о сверхприбыли. Эти судьи обслуживают класс феодалов. Принимают незаконные решения, или законные делают незаконными. Судьи-рабы нужны системе,

– отметил Андрей Садовый.

Видео полного интервью мэра Львова Андрея Садового 24 каналу смотрите здесь.

Напомним, в августе 2018 года началась вторая волна конкурса на последние 78 должностей в новом Верховном Суде – 118 судей комиссия выбрала ранее. 189 кандидатов на должность судьи Верховного Суда, которые не прошли в первой волне конкурса, стараются попасть туда снова. Среди них и судьи, о которых рассказывали журналисты в своих расследованиях.