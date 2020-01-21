22:44
21 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: У Лукашенко дух Моисея. Подарок для Кима
      Вєсті Кремля
      22:12, сегодня
      Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника
      Вєсті.UA
      19:30, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Зарплаты руководителей госкомпаний пересмотрят

      85 Читати новину українською
      Гончарук анонсировал пересмотр зарплат руководителей госкомпаний / Пресс-служба Кабмина

      Зарплаты руководителей государственных компаний в Украине могут измениться – их пересмотр инициировал Кабинет Министров.

      Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Министерству экономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топовых менеджеров и наблюдательных советов.

      Читайте также: Украинцы определили размер заработной платы для нардепов: неожиданные цифры

      Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой,
      – отметил Гончарук.

      Что предшествовало заявлению Гончарука

      Вокруг немалых размеров зарплат чиновников, в частности министров, возникли скандалы. Так, руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч гривен зарплаты, свидетельствуют декларации чиновников. В частности, глава министерства Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер своей декабрьской зарплаты более чем на 2 миллиона гривен.

      К теме: Кабмин опубликовал зарплаты всех министров

      После этого президент Владимир Зеленский приказал Гончаруку предложить концепцию зарплат всех министерств и их работников. Зеленский также поручил Кабмину урегулировать ситуацию с премиями в "Нафтогазе", предусмотренными за получение компенсаций от "Газпрома".

      Какие зарплаты получают обычные украинцы:

      зарплати Україна українці рівень зарплат
      Средняя зарплата в Украине за последние годы / Инфографика 24 канала

       

       

      Годовщина смерти Эмилиано Сала: как разворачивались события
      сегодня
      9730
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Деньги Кабинет Министров Украины Новости политики Новости Украины Зарплата Алексей Гончарук
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:13 Главные новости 21 января: недовольная Новосад и новая должность экс-адвоката Януковича Бабикова
      Анастасія Зазуляк 72
      сегодня , 22:00 Торжество ко дню освобождения Освенцима: почему Путин должен молчать, но не Зеленский
      Блоги 216
      сегодня , 15:37 Украинская красавица дала мастер-класс игры в покерном хедз-апе
      169
      сегодня , 21:41 Грета Тунберг VS Дональд Трамп: чем запомнился первый день Давоса
      Світлана Попова 114
      сегодня , 19:50 Кто такой Игорь Павловский и почему его арестовали по делу Гандзюк
      Євгенія Мазур 1927
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук