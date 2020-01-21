Зарплаты руководителей госкомпаний пересмотрят

Зарплаты руководителей государственных компаний в Украине могут измениться – их пересмотр инициировал Кабинет Министров.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Министерству экономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топовых менеджеров и наблюдательных советов.

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Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой,

– отметил Гончарук.

Что предшествовало заявлению Гончарука

Вокруг немалых размеров зарплат чиновников, в частности министров, возникли скандалы. Так, руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч гривен зарплаты, свидетельствуют декларации чиновников. В частности, глава министерства Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер своей декабрьской зарплаты более чем на 2 миллиона гривен.

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После этого президент Владимир Зеленский приказал Гончаруку предложить концепцию зарплат всех министерств и их работников. Зеленский также поручил Кабмину урегулировать ситуацию с премиями в "Нафтогазе", предусмотренными за получение компенсаций от "Газпрома".

Какие зарплаты получают обычные украинцы:



Средняя зарплата в Украине за последние годы / Инфографика 24 канала