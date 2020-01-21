Зарплаты руководителей госкомпаний пересмотрят
Зарплаты руководителей государственных компаний в Украине могут измениться – их пересмотр инициировал Кабинет Министров.
Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Министерству экономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топовых менеджеров и наблюдательных советов.
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Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой,
– отметил Гончарук.
Что предшествовало заявлению Гончарука
Вокруг немалых размеров зарплат чиновников, в частности министров, возникли скандалы. Так, руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч гривен зарплаты, свидетельствуют декларации чиновников. В частности, глава министерства Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер своей декабрьской зарплаты более чем на 2 миллиона гривен.
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После этого президент Владимир Зеленский приказал Гончаруку предложить концепцию зарплат всех министерств и их работников. Зеленский также поручил Кабмину урегулировать ситуацию с премиями в "Нафтогазе", предусмотренными за получение компенсаций от "Газпрома".
Какие зарплаты получают обычные украинцы:
Средняя зарплата в Украине за последние годы / Инфографика 24 канала