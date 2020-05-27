Зарплату чиновникам будут платить по-новому: что изменится

Кабмин поддержал реформу системы оплаты труда государственных служащих. Изменения касаются всех государственных органов. Их планируют внедрить до 2022 года.

Правительство 27 мая одобрило Концепцию реформирования системы оплаты труда госслужащих, сообщили в фейсбуке Реформы государственного управления.

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Что предлагает Кабмин:

должностной оклад будет зависеть от классификации должностей. В частности, должность будут оценивать по уровню ответственности и нагрузки на чиновника;

будет зависеть от классификации должностей. В частности, должность будут оценивать по уровню ответственности и нагрузки на чиновника; фиксированную часть зарплаты увеличат до 70%. Это нужно, чтобы избежать неадекватных по размеру надбавок;

увеличат до 70%. Это нужно, чтобы избежать неадекватных по размеру надбавок; деньги на оплату труда между государственными органами распределят на основе единого подхода к формированию соответствующего фонда;

на оплату труда между государственными органами единого подхода к формированию соответствующего фонда; зарплаты госслужащих постепенно повысят. Будут учитывать показатели экономического роста.

План мероприятий по реализации концепции предусматривает распространение этого документа на все государственные органы и его реализацию до 2022 года,

– говорится в сообщении.

К слову, пока зарплату чиновника формирует должностной оклад, надбавки к нему и премии.

Что известно о зарплатах чиновников