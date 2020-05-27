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Зарплату чиновникам будут платить по-новому: что изменится

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Зарплату чиновникам хотят платить по-новому: какая схема
Зарплату чиновникам будут платить по-новому / verge.zp.ua

Кабмин поддержал реформу системы оплаты труда государственных служащих. Изменения касаются всех государственных органов. Их планируют внедрить до 2022 года.

Правительство 27 мая одобрило Концепцию реформирования системы оплаты труда госслужащих, сообщили в фейсбуке Реформы государственного управления.

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Что предлагает Кабмин:

  • должностной оклад будет зависеть от классификации должностей. В частности, должность будут оценивать по уровню ответственности и нагрузки на чиновника;
  • фиксированную часть зарплаты увеличат до 70%. Это нужно, чтобы избежать неадекватных по размеру надбавок;
  • деньги на оплату труда между государственными органами распределят на основе единого подхода к формированию соответствующего фонда;
  • зарплаты госслужащих постепенно повысят. Будут учитывать показатели экономического роста.

План мероприятий по реализации концепции предусматривает распространение этого документа на все государственные органы и его реализацию до 2022 года,
– говорится в сообщении.

К слову, пока зарплату чиновника формирует должностной оклад, надбавки к нему и премии.

Что известно о зарплатах чиновников

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Зарплата
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