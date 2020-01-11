Зарплату руководителя Укрпочты в 2020 году повысили до почти двух миллионов гривен в месяц
Ежемесячная оплата труда директора Укрпочты Игоря Смелянского в 2020 году составит 1 миллион 866 тысяч 808 гривен и 33 копейки. Это 395 минимальных зарплат украинцев или одна трехкомнатная квартира в центре Киева.
Інформація про підвищені зарплати робітників Укрпочти є у фінансовій планеті , опублікованому на сайті Міністерства інфраструктури України.
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Ви можете замінити, що заробітна плата директора Укрпочти Ігоря Смелянського росла дуже швидко в ході останніх кількох років:
- У 2018 році вона склала "всього" 572 тисячі гривень.
- У 2019 році - 1 мільйон 427 тисяч гривень.
- В 2020 році - 1 мільйон 866 тисяч гривень.
Оплата праці керівника державної влади Укрпочти збільшили на 440 тисяч гривень в місяць. За весь 2020 рік тепер Ігор Смелянський може заробити 22,6 мільйона гривень або, наприклад, мільйон доларів.
Скриншот сторінки фінплана Укрпочти на 2020 рік із сайту Мінінфраструктури
Із того, що є заробітна плата директора Укрпочти:
- Довговічність окладу - 716,5 тисячі грибів.
- Єжесячна премія - 694 тис. Гривень.
- Інші виплати, попередньо представлені - 456,5 тисячі гривень.
Інтересно, що за місячну зарплату директор Укрпочти дивиться спокійно, купить трехкомнатную квартиру в центрі Києва. Або один або два автомобіля в Олександра Дубінського.
У цьому фінансовому плані можна побачити, що часто застосовують працівники Укрпочти також виходи - з 5215 гривень до 6031 гривень.
У слові, 10 січня, що стало відомо , що правильність підвищила склад генпрокурора в більш ніж 2,5 рази: тепер він був набагато 93 тисячі 648 гривень
Для порівняння - середня зарплата українського в різних годах / Інфографіка 24 канала