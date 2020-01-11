Зарплату руководителя Укрпочты в 2020 году повысили до почти двух миллионов гривен в месяц

Ежемесячная оплата труда директора Укрпочты Игоря Смелянского в 2020 году составит 1 миллион 866 тысяч 808 гривен и 33 копейки. Это 395 минимальных зарплат украинцев или одна трехкомнатная квартира в центре Киева.

Інформація про підвищені зарплати робітників Укрпочти є у фінансовій планеті , опублікованому на сайті Міністерства інфраструктури України.

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Ви можете замінити, що заробітна плата директора Укрпочти Ігоря Смелянського росла дуже швидко в ході останніх кількох років:

У 2018 році вона склала "всього" 572 тисячі гривень.

У 2019 році - 1 мільйон 427 тисяч гривень.

В 2020 році - 1 мільйон 866 тисяч гривень.

Оплата праці керівника державної влади Укрпочти збільшили на 440 тисяч гривень в місяць. За весь 2020 рік тепер Ігор Смелянський може заробити 22,6 мільйона гривень або, наприклад, мільйон доларів.



Скриншот сторінки фінплана Укрпочти на 2020 рік із сайту Мінінфраструктури

Із того, що є заробітна плата директора Укрпочти:

Довговічність окладу - 716,5 тисячі грибів.

Єжесячна премія - 694 тис. Гривень.

Інші виплати, попередньо представлені - 456,5 тисячі гривень.

Інтересно, що за місячну зарплату директор Укрпочти дивиться спокійно, купить трехкомнатную квартиру в центрі Києва. Або один або два автомобіля в Олександра Дубінського.

У цьому фінансовому плані можна побачити, що часто застосовують працівники Укрпочти також виходи - з 5215 гривень до 6031 гривень.

У слові, 10 січня, що стало відомо , що правильність підвищила склад генпрокурора в більш ніж 2,5 рази: тепер він був набагато 93 тисячі 648 гривень