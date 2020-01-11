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      Зарплату руководителя Укрпочты в 2020 году повысили до почти двух миллионов гривен в месяц

      2 Читати новину українською
      Председателю Укрпочты существенно повысили зарплату / daynews.com.ua

      Ежемесячная оплата труда директора Укрпочты Игоря Смелянского в 2020 году составит 1 миллион 866 тысяч 808 гривен и 33 копейки. Это 395 минимальных зарплат украинцев или одна трехкомнатная квартира в центре Киева.

      Інформація про підвищені зарплати робітників Укрпочти є у  фінансовій планеті , опублікованому на сайті Міністерства інфраструктури України.

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      Ви можете замінити, що заробітна плата директора Укрпочти Ігоря Смелянського росла дуже швидко в ході останніх кількох років: 

      • У 2018 році вона склала "всього" 572 тисячі гривень.
      • У 2019 році - 1 мільйон 427 тисяч гривень.
      • В 2020 році - 1 мільйон 866 тисяч гривень. 

      Оплата праці керівника державної влади Укрпочти збільшили на 440 тисяч гривень в місяць. За весь 2020 рік тепер Ігор Смелянський може заробити 22,6 мільйона гривень або, наприклад, мільйон доларів.

      Зарплата
      Скриншот сторінки фінплана Укрпочти на 2020 рік із сайту Мінінфраструктури

      Із того, що є заробітна плата директора Укрпочти:

      • Довговічність окладу - 716,5 тисячі грибів. 
      • Єжесячна премія - 694 тис. Гривень.
      • Інші виплати, попередньо представлені - 456,5 тисячі гривень.

      Інтересно, що за місячну зарплату директор Укрпочти дивиться спокійно, купить трехкомнатную квартиру в центрі Києва. Або один або два автомобіля в Олександра Дубінського. 

      У цьому фінансовому плані можна побачити, що часто застосовують працівники Укрпочти також виходи - з 5215 гривень до 6031 гривень. 

      У слові, 10 січня, що стало відомо , що правильність підвищила склад генпрокурора в більш ніж 2,5 рази: тепер він був набагато 93 тисячі 648 гривень 

      ЗП
      Для порівняння - середня зарплата українського в різних годах / Інфографіка 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Зарплата Укрпошта Новости Украины Деньги
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