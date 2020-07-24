Зарплаты на дистанционной работе выше: какие вакансии были популярны в июне
В категории "Начало карьеры" дистанционным сотрудникам предлагали на 25% более высокую зарплату, чем офисным. В целом в июне вакансий на работу из дома было почти в 1,5 раза больше – 1010.
В среднем за дистанционную работу в начале карьеры предлагали зарплату в 12 500 гривен в месяц, говорится в аналитике OLX Работа за июнь 2020 года.
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Какие вакансии самые популярные на временную занятость
- Администратор – около 15 000 гривен в месяц,
- Офис-менеджер – около 10 000 гривен в месяц.
В то же время для студентам и молодежи предлагают в среднем 8250 гривен в месяц при временном трудоустройстве. Интересно, что подработку в виде раздачи листовок в июне стали искать почти в 6 раз активнее.
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Сколько людей искали работу
На каждое предложение по работе из дома отзывались в среднем 20 человек, в то время как оффлайн – 18. Кстати в мае разрыв был еще больше.
В целом в июне работодатели разместили почти 2300 вакансий для людей в начале карьеры. Из них 16%, или более 360 выпало на предложения по временному трудоустройству
Какие вакансии ищут
В июне чаще всего искали:
- Работу для школьников – 4670 раз.
- Дистанционную работу искали 4580 раз.
- Работу дома – 3100 раз.
- Вакансии с ежедневной оплатой искали 3090 раз.
- Раздачу листовок мониторили 2310 раз.
Интересно, что стабильно требуются работники в Instagram – им обещают заработок в размере 15 тысяч гривен, а доступных вакансий – более 80. Активно ищут также промоутеров, предлагая в среднем 9 тысяч гривен в месяц.
Популярная позиция для студентов – операторы. Им готовы платить примерно 11 500 гривен в месяц.
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