В категории "Начало карьеры" дистанционным сотрудникам предлагали на 25% более высокую зарплату, чем офисным. В целом в июне вакансий на работу из дома было почти в 1,5 раза больше – 1010.

В среднем за дистанционную работу в начале карьеры предлагали зарплату в 12 500 гривен в месяц, говорится в аналитике OLX Работа за июнь 2020 года.

Интересно Почему украинцы ищут работу за границей инфографика

Какие вакансии самые популярные на временную занятость

Администратор – около 15 000 гривен в месяц,



Офис-менеджер – около 10 000 гривен в месяц.

В то же время для студентам и молодежи предлагают в среднем 8250 гривен в месяц при временном трудоустройстве. Интересно, что подработку в виде раздачи листовок в июне стали искать почти в 6 раз активнее.



Какая временная работа доступна / Инфографика ОЛХ

Сколько людей искали работу

На каждое предложение по работе из дома отзывались в среднем 20 человек, в то время как оффлайн – 18. Кстати в мае разрыв был еще больше.

В целом в июне работодатели разместили почти 2300 вакансий для людей в начале карьеры. Из них 16%, или более 360 выпало на предложения по временному трудоустройству

Какие вакансии ищут

В июне чаще всего искали:

Работу для школьников – 4670 раз.

Дистанционную работу искали 4580 раз.

Работу дома – 3100 раз.

Вакансии с ежедневной оплатой искали 3090 раз.

Раздачу листовок мониторили 2310 раз.

Интересно, что стабильно требуются работники в Instagram – им обещают заработок в размере 15 тысяч гривен, а доступных вакансий – более 80. Активно ищут также промоутеров, предлагая в среднем 9 тысяч гривен в месяц.

Популярная позиция для студентов – операторы. Им готовы платить примерно 11 500 гривен в месяц.

Наиболее частые поисковые запросы относительно работы / Инфографика ОЛХ

Обратите внимание! Карантин негативное повлиял на экономику Украины и уровень безработицы. По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине была на 48% больше, чем на май 2019 года.