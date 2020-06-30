Средняя номинальная заработная плата украинцев в мае 2020 года составила 10 542 гривны. Это на 1,1% больше, чем было в апреле. Больше всего зарабатывали в Киеве. Среди сфер наиболее оплачиваемая – финансовая и страховая деятельность.

Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у травні 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом у 2019 зросла на 1,4%, номінальна зросла – на 3,0%, повідомляє Державна служба статистики.

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Середня номінальна зарплата українців у травні 2020 року становила 10 542 гривень. У квітні було 10 430 гривень, що на 1,1% менше.



Динаміка зміни розміру зарплати в Україні / Скриншот зі сайту Держстату

Де заробляють найбільше, а де найменше

найвища зарплата була у Києві – 15 191 гривні;

найнижча – на Буковині;

у більшості областей – у межах від 8 до 9 тисяч гривень.

Які сфери як оплачуються

найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" – 18 832 гривень;

найнижчу – "Тимчасове розміщення та організація харчування" – 3 851 гривню.

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Розмір реальних зарплат в Україні