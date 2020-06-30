Зарплаты украинцев в мае: кто и где получил больше всего
Средняя номинальная заработная плата украинцев в мае 2020 года составила 10 542 гривны. Это на 1,1% больше, чем было в апреле. Больше всего зарабатывали в Киеве. Среди сфер наиболее оплачиваемая – финансовая и страховая деятельность.
Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у травні 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом у 2019 зросла на 1,4%, номінальна зросла – на 3,0%, повідомляє Державна служба статистики.
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Середня номінальна зарплата українців у травні 2020 року становила 10 542 гривень. У квітні було 10 430 гривень, що на 1,1% менше.
Динаміка зміни розміру зарплати в Україні / Скриншот зі сайту Держстату
Де заробляють найбільше, а де найменше
- найвища зарплата була у Києві – 15 191 гривні;
- найнижча – на Буковині;
- у більшості областей – у межах від 8 до 9 тисяч гривень.
Які сфери як оплачуються
- найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" – 18 832 гривень;
- найнижчу – "Тимчасове розміщення та організація харчування" – 3 851 гривню.
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Розмір реальних зарплат в Україні
- Падіння реальних зарплат українців було протягом 2014 – 2015 років. Згодом зарплати почали зростати, сягнувши максимуму в липні 2019 року – 10 971 гривню.
- Відповідно до нового макроекономічного прогнозу уряду середня номінальна зарплата у 2020 році складе 10,7 тисячі гривень. Раніше очікували 1, 5 тисячі.