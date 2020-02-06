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      В каком министерстве самые высокие зарплаты

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      Зарплаты министерств Украины: где получат больше всего

      Работники Министерства юстиции Украины получают самые высокие зарплаты среди всех министерств. В частности, глава Минюста Денис малюська с момента назначения на должность получил 311 тысяч 165 гривен зарплаты.

      "Друзья, пока противостояния в зале парламента немного поутихли, начал перечитывать ответы на запросы по зарплатам министров. Пока лидирует не Укрзализныця, а Минюст", – написал в своем телеграмм-канале нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

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      Нардеп также опубликовал ответ Минюста на его депутатское обращение. В документе сказано, что с момента назначения на должность Малюська получил 311 тысяч 165 гривен, а его первый заместитель Евгений Горовец – 293 тысячи 682 гривны.

      В то же время государственный секретарь Минюста Анна Буяджи с момента назначения получила 568 тысяч 664 гривны. На этой должности она работает с января 2017 года.

      Отметим, что министры юстиции неоднократно получали меньшую месячную зарплату, чем их заместители и секретари. Например, госсекретарь Буяджи в 2018 году несколько раз получала зарплату вдвое большую, чем тогдашний министр Павел Петренко.

      В декабре 2019 года Малюська жаловался, что его не устраивает зарплата и он использует деньги, полученные на предыдущей работе. Министр заявил, что уйдет с должности, если его зарплата не вырастет хотя бы до 80 тысяч гривен в месяц.

      А тем временем Президенту Украины Владимиру Зеленскому понравилась идея премьера Алексея Гончарука ограничить зарплаты и премии министрам и другим чиновникам. В частности, размер оклада хотят привязать к средней зарплате по стране, а размер премии установить на уровне не более 100% оклада.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Зарплата Деньги Денис Малюська Министерство юстиции
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