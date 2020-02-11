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      Какие зарплаты получили министры в январе: суммы

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      Какие зарплаты получили министры / bank.gov.ua

      Самую большую зарплату в января 2020 года получил постоянный представитель Украины при ООН Кислица Андрей – 130 170 гривен.

      Кабмин обнародовал на сайте все данные о размере заработных плат министров и их заместителей за январь 2020 года.

      Интересно: Какую зарплату получил секретарь СНБО Алексей Данилов в январе

      В январе размер оплаты труда чиновников рассчитывали еще по старым правилам, то есть не привязывая их к размеру средней зарплаты в Украине. По новым правилам зарплаты в Кабинете министров начислят уже за февраль 2020 года.

      Какую зарплату получили чиновники в январе:

      • Премьер-министр Алексей Гончарук – 33 тысячи 782 гривны;
      • Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба – 33 тысячи 842 гривны;
      • Вице-премьер министр и министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров – 27 тысяч 713 гривен;
      • Министр Кабмина Дмитрий Дубилет – 12 тысяч 721 гривну;
      • Министр внутренних дел Арсен Аваков – 47 тысяч 290 гривен;
      • Глава МИД Вадим Пристайко – 68 тысяч 269 гривен;
      • Министр энергетики Алексей Оржель – 15 тысяч 942 гривны;
      • Министр образования Анна Новосад – 36 тысяч 48 гривен;
      • Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая – 37 тысяч 725 гривен;
      • Освобожденная Министр развития общин Алена Бабак – 32 тысячи 731 гривну;
      • Министр финансов Оксана Маркарова – 45 тысяч 131 гривну;
      • Министр инфраструктуры Владислав Криклий – 52 тысячи 680 гривен;
      • Министр молодежи и спорта Владимир Бородянский – 43 тысячи 854 гривен;
      • Министр обороны Андрей Загороднюк – 18 тысяч 644 гривен;
      • Министр юстиции Денис малюська – 16 тысяч 68 гривен;
      • Министр по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда – 18 тысяч 889 гривен.

      Самую маленькую зарплату в январе 2020 году получила заместитель министра здравоохранения Ирина Шевченко – 5,366 тысячи гривен.

      Справка. В начале февраля 2020 года зарплату министров Кабмина решили привязать к размеру средней зарплаты в Украине. В декабря 2019 года она составила 12 тысяч 264 гривен в месяц.

      Какие зарплаты у украинцев?
      С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.

      В декабря 2019 года средняя зарплата в Украине по данным Минфина составляла 12 тысяч 264 грн. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

      зарплати, середня зарплата
      Средняя зарплата по Украине выросла / Инфографика 24 канал

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Владимир Бородянский Зарплата Ганна Новосад Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Денис Малюська Андрей Загороднюк Владислав Криклий Оксана Маркарова Алена Бабак Зоряна Скалецкая Алексей Оржель Вадим Пристайко Арсен Аваков Михаил Федоров Дмитрий Дубилет Николай Кулеба
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