Какие зарплаты получили министры в январе: суммы
Самую большую зарплату в января 2020 года получил постоянный представитель Украины при ООН Кислица Андрей – 130 170 гривен.
Кабмин обнародовал на сайте все данные о размере заработных плат министров и их заместителей за январь 2020 года.
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В январе размер оплаты труда чиновников рассчитывали еще по старым правилам, то есть не привязывая их к размеру средней зарплаты в Украине. По новым правилам зарплаты в Кабинете министров начислят уже за февраль 2020 года.
Какую зарплату получили чиновники в январе:
- Премьер-министр Алексей Гончарук – 33 тысячи 782 гривны;
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба – 33 тысячи 842 гривны;
- Вице-премьер министр и министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров – 27 тысяч 713 гривен;
- Министр Кабмина Дмитрий Дубилет – 12 тысяч 721 гривну;
- Министр внутренних дел Арсен Аваков – 47 тысяч 290 гривен;
- Глава МИД Вадим Пристайко – 68 тысяч 269 гривен;
- Министр энергетики Алексей Оржель – 15 тысяч 942 гривны;
- Министр образования Анна Новосад – 36 тысяч 48 гривен;
- Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая – 37 тысяч 725 гривен;
- Освобожденная Министр развития общин Алена Бабак – 32 тысячи 731 гривну;
- Министр финансов Оксана Маркарова – 45 тысяч 131 гривну;
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий – 52 тысячи 680 гривен;
- Министр молодежи и спорта Владимир Бородянский – 43 тысячи 854 гривен;
- Министр обороны Андрей Загороднюк – 18 тысяч 644 гривен;
- Министр юстиции Денис малюська – 16 тысяч 68 гривен;
- Министр по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда – 18 тысяч 889 гривен.
Самую маленькую зарплату в январе 2020 году получила заместитель министра здравоохранения Ирина Шевченко – 5,366 тысячи гривен.
Справка. В начале февраля 2020 года зарплату министров Кабмина решили привязать к размеру средней зарплаты в Украине. В декабря 2019 года она составила 12 тысяч 264 гривен в месяц.
Какие зарплаты у украинцев?
С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.
В декабря 2019 года средняя зарплата в Украине по данным Минфина составляла 12 тысяч 264 грн. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.