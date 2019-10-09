Зарплаты шахтерам, кадровые назначения, админуслуги: главное с заседания Кабмина 9 октября

Кабинет Министров Украины в среду, 9 октября, провел очередное заседание. Во время него, в частности, был осуществлен ряд кадровых назначений, предоставлен новый статус департаменту стратегических расследований полиции и внесены изменения в более 700 инвестиционных программ регионального развития.

О важнейших решениях правительства, принятых во время заседания 9 октября, сообщает пресс-центр Кабмина.

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Принятые решения правительства

Перераспределение средств для 707 инвестпрограмм и проектов регионального развития:

решение Правительства позволит внести изменения в 25 проектов и уменьшить финансирование более чем на 224 млн гривен за счет проектов, где есть риски, что к концу 2019 года средства могут быть неосвоенными;

решение Правительства позволит внести изменения в 25 проектов и уменьшить финансирование более чем на 224 млн гривен за счет проектов, где есть риски, что к концу 2019 года средства могут быть неосвоенными; оборудование для центров административных услуг:

правительство утвердило порядок, который позволит приобрести оборудование для центров админуслуг на сумму 70 миллионов гривен. Говорится об оборудовании для выдачи паспортов, водительских удостоверений и документов для регистрации транспортных средств;

правительство утвердило порядок, который позволит приобрести оборудование для центров админуслуг на сумму 70 миллионов гривен. Говорится об оборудовании для выдачи паспортов, водительских удостоверений и документов для регистрации транспортных средств; ужесточение требований безопасности пищевых продуктов и кормов для животных, импортируемых в Украину:

для такой продукции будут установлены специальные условия импорта при ввозе и пересылке в Украину, чтобы снизить риски наличия опасных заболеваний;

для такой продукции будут установлены специальные условия импорта при ввозе и пересылке в Украину, чтобы снизить риски наличия опасных заболеваний; сокращение количества управлений юстиции:

правительство сократило количество управлений юстиции с 27 территориальных до 8 межрегиональных. Это позволит оптимизировать их структуру и расходы, улучшить контроль за их работой и улучшить практику управления на межрегиональном уровне;

правительство сократило количество управлений юстиции с 27 территориальных до 8 межрегиональных. Это позволит оптимизировать их структуру и расходы, улучшить контроль за их работой и улучшить практику управления на межрегиональном уровне; предоставление межрегионального статуса департаменту стратегических расследований полиции:

предоставление такого статуса – это шаг к снижению уровня преступности на всей территории Украины, системная борьба с организованными формами преступности, преступными сообществами, криминальными авторитетами и "ворами в законе";

предоставление такого статуса – это шаг к снижению уровня преступности на всей территории Украины, системная борьба с организованными формами преступности, преступными сообществами, криминальными авторитетами и "ворами в законе"; подготовка к отопительному сезону:

Кабмин создал специальную рабочую группу, чтобы избежать проблем со стартом отопления. Впрочем, Алексей Гончарук подчеркнул, что новый сезон уже традиционно стартует сложно;

Кабмин создал специальную рабочую группу, чтобы избежать проблем со стартом отопления. Впрочем, Алексей Гончарук подчеркнул, что новый сезон уже традиционно стартует сложно; зарплата шахтерам:

правительство намерено внести в государственный бюджет проект изменений в государственный бюджет для того, чтобы рассчитаться с шахтерами.

К слову: Когда начнется отопительный сезон в Украине

Кадровые назначения правительства

Вместе с тем Кабинет Министров Украины осуществил целый ряд кадровых назначений. В частности, назначены 8 заместителей министров:

Шубин Виталий – первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды;

Гусева Юлия – заместитель министра Кабинета Министров;

Чижик Константин – заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды;

Сивирин Алексей – заместитель министра культуры, молодежи и спорта;

Борняков Александр – заместитель министра цифровой трансформации;

Рябчинская Людмила – заместитель министра цифровой трансформации;

Шелест Александр – заместитель министра цифровой трансформации;

Ионан Валерия – заместитель министра по вопросам европейской интеграции.

Вместе с тем Кабинет Министров уволил Ксению Ляпину с должности председателя Государственной регуляторной службы. Полномочия главы Службы временно будет исполнять Олег Мирошниченко. В то же время Инна Солодкая временно будет выполнять функции государственного секретаря Министерства здравоохранения.

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Кабмин также одобрил кандидатуры председателей ряда областных и районных государственных администраций: