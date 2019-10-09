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      Зарплаты шахтерам, кадровые назначения, админуслуги: главное с заседания Кабмина 9 октября

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      Заседание Кабинета Министров Украины 9 октября
      Заседание Кабинета Министров Украины 9 октября / фото: КМУ

      Кабинет Министров Украины в среду, 9 октября, провел очередное заседание. Во время него, в частности, был осуществлен ряд кадровых назначений, предоставлен новый статус департаменту стратегических расследований полиции и внесены изменения в более 700 инвестиционных программ регионального развития.

      О важнейших решениях правительства, принятых во время заседания 9 октября, сообщает пресс-центр Кабмина.

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      Принятые решения правительства

      • Перераспределение средств для 707 инвестпрограмм и проектов регионального развития:
        решение Правительства позволит внести изменения в 25 проектов и уменьшить финансирование более чем на 224 млн гривен за счет проектов, где есть риски, что к концу 2019 года средства могут быть неосвоенными;
      • оборудование для центров административных услуг:
        правительство утвердило порядок, который позволит приобрести оборудование для центров админуслуг на сумму 70 миллионов гривен. Говорится об оборудовании для выдачи паспортов, водительских удостоверений и документов для регистрации транспортных средств;
      • ужесточение требований безопасности пищевых продуктов и кормов для животных, импортируемых в Украину:
        для такой продукции будут установлены специальные условия импорта при ввозе и пересылке в Украину, чтобы снизить риски наличия опасных заболеваний;
      • сокращение количества управлений юстиции:
        правительство сократило количество управлений юстиции с 27 территориальных до 8 межрегиональных. Это позволит оптимизировать их структуру и расходы, улучшить контроль за их работой и улучшить практику управления на межрегиональном уровне;
      • предоставление межрегионального статуса департаменту стратегических расследований полиции:
        предоставление такого статуса – это шаг к снижению уровня преступности на всей территории Украины, системная борьба с организованными формами преступности, преступными сообществами, криминальными авторитетами и "ворами в законе";
      • подготовка к отопительному сезону:
        Кабмин создал специальную рабочую группу, чтобы избежать проблем со стартом отопления. Впрочем, Алексей Гончарук подчеркнул, что новый сезон уже традиционно стартует сложно;
      • зарплата шахтерам:
        правительство намерено внести в государственный бюджет проект изменений в государственный бюджет для того, чтобы рассчитаться с шахтерами.

      К слову: Когда начнется отопительный сезон в Украине

      Кадровые назначения правительства

      Вместе с тем Кабинет Министров Украины осуществил целый ряд кадровых назначений. В частности, назначены 8 заместителей министров:

      • Шубин Виталий – первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды;
      • Гусева Юлия – заместитель министра Кабинета Министров;
      • Чижик Константин – заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды;
      • Сивирин Алексей – заместитель министра культуры, молодежи и спорта;
      • Борняков Александр – заместитель министра цифровой трансформации;
      • Рябчинская Людмила – заместитель министра цифровой трансформации;
      • Шелест Александр – заместитель министра цифровой трансформации;
      • Ионан Валерия – заместитель министра по вопросам европейской интеграции.

      Вместе с тем Кабинет Министров уволил Ксению Ляпину с должности председателя Государственной регуляторной службы. Полномочия главы Службы временно будет исполнять Олег Мирошниченко. В то же время Инна Солодкая временно будет выполнять функции государственного секретаря Министерства здравоохранения.

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      Кабмин также одобрил кандидатуры председателей ряда областных и районных государственных администраций:

      • Куцый Максим – Одесская ОГА;
      • Соплей Игорь – Тернопольская ОГА;
      • Димидюк Людмила – Бердичевская РГА Житомирской области;
      • Оханский Юрий – Житомирская РГА;
      • Хомич Александр – Чудневская РГА Житомирской области.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Назначения Зеленского Протесты шахтеров Отопительный сезон Полиция Инвестиции Кабинет Министров Украины
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