Зарплаты судей: кто получает заоблачные суммы по налогам украинском

В последнее время Конституционный суд уделял много внимания судейским зарплатам. Нормы, которые ограничивали размер вознаграждения и пожизненного содержания судей признаны неконституционными. И теперь украинские судьи зарабатывать от 65 и до почти 400 000 в месяц.

Величезні суми будуть отримувати і судді, які мали бути звільнені без будь-яких виплат, але завдяки Вищій раді правосуддя отримали право на довічне утримання з наших кишень. Навіть судді, яких спіймано на хабарях.

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У суспільстві побутує думка, що судді заробляють небагато. Тривалий час це було правдою. Суддівські зарплати були дещо вищими, ніж у більшості бюджетників, але доволі скромними. Проте низькі зарплати не можуть гарантувати справжнє правосуддя та є однією з причин корупції.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Правосуддя по-новому":

Суддям, які отримують копійки, але мають величезну владу тяжко залишатись незалежними та чесними. Тому усі міжнародні стандарти кажуть – судді мають отримувати достойні винагороди.

Скільки отримують судді

За останні 3 роки суддівська винагорода дійсно істотно зросла. Настільки істотно, що виникло цілком логічне питання – чи це справедливо?

Відповідно до закону судді отримують базовий оклад та ряд доплат. Оклад судді залежить від інстанції, де він працює і прив’язаний до прожиткового мінімуму.

У першій інстанції мінімальний оклад складає 30 прожиткових мінімумів. У апеляції – 50. У Верховному Суді – 75.

Найбільше доплати залежать від стажу роботи суддею і складають від 15% до 80%. А ще є спеціальні регіональні коефіцієнти. У середньому київський суддя першої інстанції отримує понад 100 тисяч гривень щомісячно. Суддя апеляції – понад 180 тисяч.

А суддя Верховного Суду близько 300 тисяч. Це від 10 до 30 раз вище, ніж середня зарплата в Україні. Мабуть, це не цілком справедливо стосовно інших, не менш важливих професій.

Хоча переконаний, що більшість платників податків не проти, щоб такі зарплати отримували чесні та компетентні судді, до яких є суспільна довіра.

Зрештою саме таких суддів нам обіцяла судова реформа. Усі недоброчесні та некомпетентні мали бути звільнені, достойну винагороду мали отримати лише ті, які підтвердили, що здатні бути доброчесним суддею.

Хто отримує ці захмарні зарплати

А що ж на практиці? Для прикладу, візьмемо голову Октябрського суду міста Полтави Олександра Струкова. Він відомий вже навіть за межами України за переслідування судді-викривачки Лариси Гольник.



Олександр Струков / poltava.to

А ще він запам’ятався тим, як втікав від журналістів, як його затримували копи і як звільнив від покарання понад 170 водіїв, які керували авто у стані сп’яніння. Його сміливо можна назвати ганьбою нашого правосуддя. Так от, у лютому з наших податків Струков отримав 141 тисячу гривень.

Нещодавно у гучний скандал потрапив суддя Шостого апеляційного адмінсуду Костянтин Бабенко. Копи спіймали 7 грудня його п’яним за кермом. Тоді він, заплітаючи язиком, заявив, що є суддею і тому, навіть якщо вб’є когось, то затримувати його не можна.



Костянтин Бабенко / pravda.com

У підсумку Печерський суд закрив справу проти Бабенка. Мовляв усі ці відео та протоколи полісменів нічого не доводять. Так от, цей Бабенко у січні отримав 214 тисяч зарплати, а у лютому – 580 тисяч.

А пам’ятаєте суддю Ігоря Петрика, якого ще у 2016 році НАБУ затримало на хабарі. Зараз його справу розглядає Вищий антикорупційни суд. Але він до сих пір працює.

Ще у вересні 2018 НАБУ просило Вищу раду правосуддя звільнити Петрика. Однак там не поспішають і до сьогодні остаточного рішення немає. А тим часом у лютому Ігор Петрик задекларував 160 тис. зарплати.

Ще один яскравий суддя, якого НАБУ ловили на – голова Господарського суду Сумської області Олександр Коваленко. За даними НАБУ він вимагав від місцевого бізнесмена 26 тисяч доларів хабаря за "вирішення" земельного спору.

З жовтня він сидить на лаві підсудних Антикорупційного суду та справно отримує суддівську зарплату. Згідно з декларацією у лютому він отримав 120 тисяч.

Що відомо про зарплати після відставки

Такі зарплати отримують понад 5,5 тисяч суддів. А ще є ціла армія тих, які пішли у відставку. Так от ці відставники мають право на довічне утримання у розмірі від 50% до 90% винагороди чинних суддів.

А ще у зв’язку із виходом у відставку судді отримують вихідну допомогу у розмірі тримісячного заробітку. Тобто виходять дуже непогані суми.

Пам’ятаєте, перед початком судової реформи нам розповідали, що значна частина суддів звільнилась, оскільки налякалась електронного декларування та перевірок, які мав пройти кожен суддя. І саме це називали очищенням судової системи.

Це правда, за останні 3 роки з посад пішло майже 2,5 тисячі суддів. Тільки от ці судді не звільнились, а пішли у відставку. Тобто тепер ми їх усіх утримуємо і будемо довічно виплачувати кожному з них чималі суми – від 60 до понад 200 тисяч щомісячно.

Для порівняння нагадаю, що середня пенсія в Україні складає близько 3 тисяч гривень. Ви відчуваєте цю соціальну прірву. Зрештою, справедливість тут дуже схожа на наше правосуддя. Її просто немає.

Звільнення судді

Проте найбільше обурює, коли такі кошти отримують судді, які мали бути звільнені взагалі без виплат. Для прикладу, 10 березня Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю з Рівного Анжеліку Шеремет.



Анжеліка Шеремет / chesnosud.org

А ще 31 травня 2018 року Вища кваліфкомісія внесла подання про звільнення цієї судді оскільки вона не відповідає займаній посаді. ВРП майже 2 роки не розглядала це подання і чекала, поки у судді виникне право на відставку.

Особливий цинізм ситуації у тому, що два питання – про звільнення та про відставку Шеремет ВРП розглянула в один день. І першим було питання відставки.

Коли ж перейшли до другого питання, то вже не було кого звільняти – суддя ж вже у відставці. А поставили б першим питання про звільнення, то відставка була неможливою.

Завдяки затягуванню ВРП питання про звільнення суддя Шеремет отримала понад 1,2 мільйона зарплати, лише у лютому 441 тисячі гривень. А ще вихідна допомога і величезне довічне утримання. Як на мене тут усі ознаки злочину з боку ВРП. На завершення розкажу феєричну історію про ще одного свіжоспеченого відставника.

Вища рада правосуддя 17 березня відправила у відставку суддю Ківерцівського суду Волинської області Івана Підгорного. Цього суддю ще у 2010 році спіймали на численних хабарях. До речі, суддя продавав правосуддя дуже дешево. Його взяли на хабарі у 3500 гривень.



Іван Підгорний / volynnews.com

А ще він кривосудив по бартеру. У вироку описано епізод, коли Підгорний за своє рішення вимагав знаєте що? Не повірите – пральну машину. Журналісти стверджують, що він виносив рішення навіть за обіди у ресторанах, сіно для кроликів чи полуницю.

Його довго судили і нарешті у 2016 році суддя Бандура засудила Підгорного до 5 років тюрми. Але він оскаржив вирок і рік тому новий Верховний Суд скасував його через процесуальні порушення. Тобто факти хабарництва є, але вони зафіксовані з порушенням процедури.

У жовтні 2019, майже через 10 років після того, як суддю спіймано на хабарі, він знову одягнув мантію і почав здійснювати правосуддя.

У рідному місті судді громадяни були шоковані і навіть пробували не пустити його на роботу. Тому довго він не пропрацював, а дочекався вигідних умов та втік у відставку. До речі, за час коли його судили він отримав понад 1,2 мільйона зарплати. За два місяці 2019 він заробив майже 300 тисяч гривень.

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У зв’язку з відставкою йому виплатили майже 550 тисяч гривень. І тепер він до кінця життя буде отримувати близько 90 тисяч щомісячно. От на що йдуть наші податки.

Я ще раз акцентую – судді повинні отримувати достойні зарплати. Але суди будуть справді незалежними, лише якщо такі зарплати будуть поєднуватись з чесністю та компетентністю суддів, а самі зарплати не будуть поглиблювати прірву між судами та суспільством. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.