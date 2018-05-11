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Зарплаты украинцев: кто и где больше всего зарабатывает

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Зарплаты украинцев
Зарплаты украинцев / 24 Канал

По данным Государственной службы статистики Украины, средняя зарплата украинцев в 2018 году выросла с 7711 гривен в январе до 8382 гривен в марте – почти на 9%. Однако, если в Киеве этот показатель достигает почти 14 тысяч, то в Тернопольской, Черниговской и Черновицкой областях средняя зарплата не дотягивает до отметки в 6,5 тысяч.

Как следует из цифр, обнародованных Госслужбой статистики Украины, области-лидеры за эти три месяца не изменились – жители Киева зарабатывают в среднем 13 388 гривен, Донецкой области – 8 927, Киевской – 8 399, Днепропетровской – 8 387, а Запорожской – 8 336 гривен. На втором полюсе – жители Тернопольской (6 394), Черновицкой (6 424), Черниговской (6 448), Херсонской (6 518) и Кировоградской (6 654 гривны) областей.

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Еще один интересный показатель – темпы роста зарплат в разных регионах. Наибольший рост зафиксирован в Киеве (14,74%) и на Ровенщине – (13,36%). На 10 и более процентов выросли зарплаты и в Запорожской, Николаевской и Закарпатской областях.

А вот наименьшие темпы роста – в Одесской области (3,05%), Киевской (3,13%) и Винницкой областях (3,89%).

Середня зарплата в Україні, березень 2018
Зарплаты украинцев: в Киеве традиционно зарабатывают больше всего

Озвучили в Госстате также и размеры средних зарплат в различных отраслях. Больше всего – более 17,5 тысячи гривен – получают специалисты, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью. 13,8 тысяч получают штатные работники предприятий и учреждений, которые работают в сфере информации и телекоммуникации, а те, кто занимается профессиональной, научной и технической деятельностью – 11,3 тысячи гривен.

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Меньше всего платят в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи (5 531 гривна), временного размещения и организации питания (6 037 гривен) и в сфере образования (6 605 грн).

Зарплати в Україні
Больше всего зарабатывают в сфере финансовой та страховой деятельности

Теги: Новости Украины Деньги Публикации Инфографика Минимальная зарплата
Источник: 24 Канал
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Новости за 11 мая
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