Зарплаты в Украине: какая профессия приносит наибольший доход

По данным Государственной службы статистики Украины, самые высокие средние зарплаты по результатам августа 2018 года зафиксированы в Киеве – на уровне 13 659 гривен. Меньше всего получают жители Черновицкой области – в среднем 6 883 гривны.

Такие цифры обнародовала Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

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Озвучили в Госстате также и размеры средних зарплат в различных отраслях. Больше всего – 41 395 гривен, получают работники авиации. В финансовой сфере средние зарплаты составляют 16 240 гривен, в сфере информации и телекоммуникаций – 14 482 гривны в месяц.

Меньше всего платят в сфере здравоохранения и предоставления соцпомощи (5 830 гривен), а также в почтовой и курьерской деятельности (5 403 гривен).

В других сферах Госстат зафиксировал такие средние зарплаты: