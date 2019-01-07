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      Зарплаты в Украине: какая профессия приносит наибольший доход

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      Зарплаты в Украине
      Зарплаты в Украине / Фото из открытых источников

      По данным Государственной службы статистики Украины, самые высокие средние зарплаты по результатам августа 2018 года зафиксированы в Киеве – на уровне 13 659 гривен. Меньше всего получают жители Черновицкой области – в среднем 6 883 гривны.

      Такие цифры обнародовала Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

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      Озвучили в Госстате также и размеры средних зарплат в различных отраслях. Больше всего – 41 395 гривен, получают работники авиации. В финансовой сфере средние зарплаты составляют 16 240 гривен, в сфере информации и телекоммуникаций – 14 482 гривны в месяц.

      Меньше всего платят в сфере здравоохранения и предоставления соцпомощи (5 830 гривен), а также в почтовой и курьерской деятельности (5 403 гривен).

      В других сферах Госстат зафиксировал такие средние зарплаты:

      1. водный транспорт – 10 826 гривен;
      2. наземный и трубопроводный транспорт – 10 285 гривен;
      3. складирование и вспомогательная деятельность в сфере транспорта – 11 639 гривен;
      4. госуправление и оборона, соцстрахование – 13 784 гривен;
      5. профессиональная, научная и техническая деятельность – 11 846 гривен;
      6. промышленность – 9 838 гривен;
      7. строительство – 8 247 гривен;
      8. торговля, ремонт автотранспорта и мотоциклов – 9 473 гривен;
      9. операции с недвижимостью – 7 541 гривен;
      10. сельское, лесное и рыбное хозяйства – 7 735 гривен;
      11. деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 7 444 гривен;
      12. искусство, спорт, развлечения и отдых – 7 251 гривен;
      13. образование – 6 443 гривен;
      14. временное размещение и организация питания – 6 113 гривен;
      15. предоставление других видов услуг – в среднем 8 232 гривен.
      Теги: Новости Украины Статистика Финансы Деньги Минимальная зарплата
      Источник: 24 Канал
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