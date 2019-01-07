Зарплаты в Украине: какая профессия приносит наибольший доход
По данным Государственной службы статистики Украины, самые высокие средние зарплаты по результатам августа 2018 года зафиксированы в Киеве – на уровне 13 659 гривен. Меньше всего получают жители Черновицкой области – в среднем 6 883 гривны.
Такие цифры обнародовала Государственная служба статистики на своем официальном сайте.
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Озвучили в Госстате также и размеры средних зарплат в различных отраслях. Больше всего – 41 395 гривен, получают работники авиации. В финансовой сфере средние зарплаты составляют 16 240 гривен, в сфере информации и телекоммуникаций – 14 482 гривны в месяц.
Меньше всего платят в сфере здравоохранения и предоставления соцпомощи (5 830 гривен), а также в почтовой и курьерской деятельности (5 403 гривен).
В других сферах Госстат зафиксировал такие средние зарплаты:
- водный транспорт – 10 826 гривен;
- наземный и трубопроводный транспорт – 10 285 гривен;
- складирование и вспомогательная деятельность в сфере транспорта – 11 639 гривен;
- госуправление и оборона, соцстрахование – 13 784 гривен;
- профессиональная, научная и техническая деятельность – 11 846 гривен;
- промышленность – 9 838 гривен;
- строительство – 8 247 гривен;
- торговля, ремонт автотранспорта и мотоциклов – 9 473 гривен;
- операции с недвижимостью – 7 541 гривен;
- сельское, лесное и рыбное хозяйства – 7 735 гривен;
- деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 7 444 гривен;
- искусство, спорт, развлечения и отдых – 7 251 гривен;
- образование – 6 443 гривен;
- временное размещение и организация питания – 6 113 гривен;
- предоставление других видов услуг – в среднем 8 232 гривен.