Зарубежная империя бизнеса: ректор КПИ Згуровский отреагировал на журналистское расследование

Журналисты-расследователи нашли у главы Киевского политехнического института Згуровского незадекларированное имущество – недвижимости на два миллиона долларов в американской Калифорнии и компанию по продаже недвижимости в Черногории. При чем, об этом ни слова в декларациях за предыдущие годы.

Подозрение вызвала машина и дом жены Згуровского, зарегистрированные в США. В поисках данных о ней, журналисты вместе со студентами столичного вуза нашли настоящую бизнес-империю ректора КПИ.

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Дом и два участка за почти два миллиона долларов в США. И еще фирма по продаже недвижимости на несколько миллионов евро в Черногории. Это не о бизнесмене, депутате или министре. Это все – имущество ректора Киевского политехнического института Михаила Згуровского, который более 20 лет возглавляет крупнейший университет Украины.

Район, где семья ректора имела небольшую империю недвижимости/Screenshot из программы ЦРУ

Как руководитель государственного вуза Згуровский должен декларировать все свои доходы. Нацагентство по предотвращению коррупции его состояние, довольно скромное на бумаге, не проверяло ни разу. Но журналисты программы ЦРУ на 24 канале вместе со студентами вуза провели расследование. И наткнулись на настоящий клондайк коррупции.

Выяснилось, конкурсы на ремонт помещений КПИ постоянно выигрывают фиктивные фирмы, приближенные к ректору. А еще он незаконно отдал часть студгородка под жилой комплекс вместо общежитий. Вместе с тем имеет целую империю недвижимости за рубежом. Михаил Згуровский и его сын Александр продали два участка и элитный дом в недешевом городке в Калифорнии.

Расследование программы ЦРУ можно прочитать здесь: Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом

"5 мая 2016 года Михаил и Александр Згуровский продали два участка в округе Ескандидо в Калифорнии за 500 тысяч долларов. 31 мая того же года семья Згуровських продала соседней с участками дом за 840 тысяч долларов", – говорится в расследовании.

Однако в декларации об этих средствах – ни слова. Как и о бизнесе по продаже квартир на Балканах. Вдвоем с сыном ректор оформил компанию, которая продает квартиры в новостройках в курортной зоне Черногории. Во время разговора с якобы потенциальным клиентом, еще одним журналистом-расследователем программы ЦРУ, сын ректора убеждает, что все документы в порядке. И есть прикрытие – среди застройщиков – консул Украины в Черногории Предраг Милович. Кстати, дипломат часто приходит на университетские мероприятия и даже получил почетное звание из рук Згуровского.

По странному совпадению за несколько месяцев после того, как они основали, начали вместе строить, Згуровский дает ему звание почетного доктора КПИ. То есть это использование бюджетного и университетского ресурса в три конца,

– подчеркнул журналист программы "Центр расследований Украины" Илья Лукаш.

Информацию о зарубежном имуществе ректора КПИ журналистам обещали прокомментировать несколько раз. Впоследствии заявили, что все состояние есть в декларации. И посоветовали обратиться в антикоррупционные органы.

Даже если у него были деньги, чтобы приобрести это имущество, хорошо. Но почему нет этих денег в декларации после продажи? И главное – где черногорская компания? Каков объем ее работ?

– подчеркнул Илья Лукаш.

После выхода расследования Згуровский даже прервал отпуск и назначил внутренние проверки в вузе. Лично общаться с журналистами снова не захотел. В письменном заявлении назвал это спланированной акцией по дискредитации всего КПИ и его ректора.

Все необходимые материалы, включая документы о моей непричастности к бизнесу сына, рассмотрят профессиональные международные специалисты в сфере предотвращения коррупции,

– заявил ректор КПИ имени Игоря Сикорского Михаил Згуровский.

Студенты с этим не согласны, обсуждают состояние ректора в соцсетях и даже готовят акции протеста. А некоторые даже пришли к Згуровскому с вопросами. Правда, акцию превратили в политическую, а один из участников с собой принес нож. В университет даже вызвали полицию и скорую.



Ректор Згуровский

Материалы расследования может рассмотреть только НАЗК, которое до сих пор закрывало глаза на предположительно незаконные состояние ректора. Впрочем, сделки с имуществом точно должны заинтересовать американских правоохранителей. Ведь отец и сын Згуровские перепродавали друг другу за несколько долларов дома стоимостью в сотни тысяч.

Лицо могло получить средства нелегально, в том числе в результате совершения преступлений. Затем незаконно полученные средства отмываются уже за рубежом. Соответственно, покупается там недвижимость. И это имеет признаки отмывания – уголовного правонарушения,

– отметила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

А за отмывание средств, по крайней мере, в Соединенных Штатах наказывают жестко – до 10 лет тюрьмы.