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Зарубежные спецслужбы советуют не покупать смартфоны Huawei: в чем причина

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Зарубежные спецслужбы советуют не покупать смартфоны Huawei: в чем причина
Зарубежные спецслужбы советуют не покупать смартфоны Huawei: в чем причина / Фото из свободных источников

Внимание к китайскому производителю телефонов Huawei продолжает расти. Компания из Поднебесной находится под пристальным наблюдением ФБР, ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, которые предостерегают пользователей от покупки смартфонов Huawei, кроме того, компания Best Buy уже прекратила заказывать аксессуары китайского производителя, ведь устройства составляют скрытую опасность для сетей.

Об этом сообщает Engadget.

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Согласно отчету Совета по оценке безопасности Huawei (HCSEC), учреждение продолжает беспокоиться о процессах разработки программного обеспечения устройств Huawei и возможных рисках для телекоммуникационных сетей Великобритании.

HCSEC был создан в 2010 году. Благодаря этому ведомству правительство Великобритании имеет право следить за деятельностью компании, поскольку Huawei проникла в телекоммуникационную инфраструктуру страны. Однако, несмотря на то, что HCSEC справляется со всеми своими обязанностями, в его отчете говорится о "неисправности в технологических процессах Huawei".

В HCSEC хотят убедиться, что китайский производитель будет внедрять бинарный код в свои смартфоны. Этот код не содержит никаких рисков для британских телекоммуникационных систем. Однако, как оказалось, только в одном из четырех продуктов китайского производителя был встроен соответствующий код. В отчете HCSEC подчеркивается, что эта единственная сборка еще не распространяется ни одним британским ритейлером.

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Теги: Техно Смартфоны Великобритания Huawei
Источник: 24 Канал
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