Заседание по делу об убийстве журналиста Веремия перенесли из-за неявки титушки

Рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на решение Шевченковского суда в отношении Юрия Крысина по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия перенесли на 19 марта.

Об этом сообщает Громадске.

Крысин вместе с защитой не пришли на суд. Перед судебным заседанием они передали телеграмму о переносе рассмотрения дела в связи с болезнью.

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Прокурор направил ходатайство в суд с просьбой обратить внимание, что неявка – это мотив относительно уклонения.

"Первое это то, что не было представлено доказательств о болезни. Второе –неявка на суд возможна только из-за серьезной болезни, а не из-за обследования, которое проходит Крысин. Поэтому, я прошу суд обратить внимание на эти доказательства при рассмотрении апелляции", – сказал прокурор дела Алексей Донской.

Он (Крысин – "24") нам рассказывал, что приходит на каждое заседание, но стоит учитывать тот факт, что тогда заседания были все оговоренные, они были закрыты и тогда общественность и журналисты не могли туда попасть. А как только процесс сделали публичным, сразу Крысин начал "морозиться" от этого всего,

– отметил общественный активист Сергей Мазур.

Напомним, в конце декабря судья Олег Линник винеc приговор в отношении Юрия Крысина – организатора "титушек", причастного к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Майдана. Судья приговорил Крысина до 4 лет условно. Это возмутило общественность.