Заседание Совбеза ООН по указу Путина о паспортах РФ на Донбассе: главное

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в американском Нью-Йорке 25 апреля по вопросу выдачи паспортов России жителям оккупированного Донбасса. Соответствующий указ вчера, 24 апреля, подписал президент РФ Владимир Путин.

Заседание было созвано по требованию Украины и началось в 15:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

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Причины проведения заседания Радбузу ООН

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля цинично заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса - это лишь вопрос гуманитарного характера. В то же время Путин заявил, что Россия, якобы, не хочет создавать проблемы Украины и будущей власти.

Что предусматривает скандальный указ Путина?• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.



• Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

Реакция Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал недопустимым упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона. Кроме того, Россия нарушила Минские договоренности и пытается вмешаться во внутренние дела Украины. Поэтому, Порошенко призвал мир осудить преступные действия Кремля и усилить антироссийские санкции.

Заседание Совета безопасности ООН

Предварительно представители Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Польши, Швеции, Италии и Нидерландов осудили решение Путина о выдаче российских паспортов и отметили, что оно подрывает суверенитет Украины.

Перед началом заседания СБ ООН в Украине 5 членов Совбеза из стран Евросоюза + Италия, Нидерланды и Швеция выступили с совместным заявлением: решение России о выдаче российских паспортов подрывает суверенитет Украины и противоречит духу и букве Минских договоренностей.

Во время заседания выступил спецпредставитель ОБСЕ в трехстороннем контактной группе Мартин Сайдик. Он озвучил отчет о проделанной работе в Донбассе и заявил, что указ Путина не способствует выполнению Минских соглашений.

В частности он отметил, что решение принято сразу после выборов президента Украины является провокационным и нарушающим суверенитет Украины, а также, что Россия постоянно оказывает военную и финансовую помощь пророссийским боевикам.

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Реакция России на заседании

Представитель России Василий Небензя возмутился критике и в привычно циничной и пренебрежительной манере заявил, что его страну должны хвалить за упрощение процедуры предоставления российского гражданства украинцам. Ведь они, мол, сами того безумно хотят.

По его словам, указ Путина дает возможность гражданам Украины получить российское гражданство по упрощенной процедуре. "И для этого им не надо (вы слышите меня? – не надо) отказываться от украинского", – чуть ли не кричал Небензя.

В частности российский представитель цинично заявил, что с 1 апреля 2014 по 2 апреля 2019 на территорию РФ въехали и остались там 925 000 548 граждан из юго-восточных областей Украины. А всего в России проживает 2,3 миллиона украинцев. Таким образом Небензя пришел к выводу, что украинцы, очевидно, имеют высокую потребность в российском гражданстве.

И в том же стиле продолжил: "Старикам, возможно, теперь не придется пересекать "контактную линию", чтобы с риском для жизни получить свою мизерную пенсию. А вместо того, чтобы похвалить Россию, нас лицемерно критикуют".

Чем закончилось заседание Совбеза ООН

По итогам заседания Германия и Франция осудили указ Путина о российских паспортах на Донбассе как противоречащий Минским договоренностям. В то же время они выразили надежду на новый импульс их выполнения с новоизбранным президентом Украины.

В то же время немецкий представитель добавил, что для принятия отдельного решения не было времени и возможности "на этом этапе", и они решили выйти на брифинг по просьбе украинского представителя Владимира Ельченко. В частности он отметил, что совместное решение о публикации такого заявления может быть принято в неформальных консультациях членов Совбеза ООН.

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