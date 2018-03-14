Заседание Трехсторонней контактной группы: о чем говорили и договорились стороны в Минске

В среду, 14 марта, в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Среди вопросов, которые обсудили стороны – перемирие на Донбассе, освобождение заложников и восстановление мобильной связи на оккупированной территории.

Детали переговоров сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Несмотря на объявленное "весеннее перемирие", ситуация с безопасностью остается тревожной. Как и во время предыдущего "рождественского перемирия", сначала наблюдалось уменьшение количества нарушений режима тишины; по данным ООН в течение января-февраля 2018 года на Донбассе не зафиксировано ни одной гибели гражданских лиц. Однако устойчивый мир так и не обеспечен", – отметила Дарка Олифер.

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Она также сообщила, что "для наступления всеобъемлющего мира на территории Донбасса РФ должно осуществить соответствующее влияние на ОРДЛО и прекратить поставки техники, вооружения, топлива и наемников из-за неконтролируемого участка российско-украинской границы". Также Россия должна посодействовать обеспечению беспрепятственного доступа сотрудникам СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО с пограничными участками включительно. А также вывести с территории Донбасса все НВФ, вооружение и технику.

Участники ТКГ также напомнили, что следует придерживаться минских договоренностей. В том числе и соблюдения линии разграничения, которая была установлена ​​19 сентября 2014 года. Она предусматривала, в частности, украинский контроль над Дебальцево; демилитаризацию Кальмиусского, Саханки, Кумачово, Новоазовского; создание в приграничных районах зон безопасности.

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"Продолжается работа по освобождению заложников. При этом настаиваем: на всех этапах освобождения людей профильные международные организации должны осуществлять тщательный мониторинг всего, что происходит – прежде всего, это предполагает их беспрепятственный доступ к незаконно удерживаемым лицам. Кроме того, необходимо разблокировать реализацию важной гуманитарной инициативы по созданию трехстороннего механизма по поиску пропавших без вести при участии Украины, РФ и Международного Комитета Красного Креста", – говорится в сообщении Дарки Олифер.

Стоит отметить, что в рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании "Водафон Украина" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства.

Очень важно, чтобы РФ выполнила свои обещания и повлияла на ОРДЛО с целью открытия КПВВ "Золотое".

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Украинская сторона также в очередной раз озвучила требование безотлагательно вернуть подвижной состав "Укрзализныци" – речь идет о более 30 тысячах грузовых и пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.