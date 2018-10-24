Засекреченные декларации СБУшников: что нужно для того, чтобы информацию в итоге открыли

Два года судились, дошли до Верховного суда. А суд подумал – и вернул все на рассмотрение в первую инстанцию. То есть впереди снова года судов. Все это о деле озасекречивании деклараций руководства Службы безопасности Украины. Сотрудники СБУ заполняют декларации, но не обнародуют их.

Хранят в собственной базе, к которой фактически не имеют доступа даже члены НАПК, которые и должны были проверять эти документы. Об открытом доступе вообще речи не идет, потому что это, мол, повредит работе службы. Именно эту секретность оспаривает Центр противодействия коррупции. Ведь под прикрытием якобы заботы о безопасности, спрятаны немалые доходы.

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Уже вынесли и решение.

Кассационную жалобу ОО "Центр противодействия коррупции" удовлетворить частично. Отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований о признании противоправным и отмена решения государственного эксперта по вопросам гостайны в части отнесения к гостайне информации, содержащейся в декларации личного состава СБУ. Дело в этой части направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции,

– объявила судья Татьяна Стрелец.

Хотя решение частично удовлетворили, более 30 тысяч сотрудников СБУ, а особенно их руководство, может спать спокойно. Их декларации и в дальнейшем будут оставаться засекреченными и проверять их не будут ближайший год или два. Ведь столько времени продлится рассмотрение дела.

Суд побоялся взять на себя ответственность и заставить на сегодняшний день подавать СБУшников декларации, как требует закон, и направил это дело на очередные круги ада, что нам будет мешать сейчас обжаловать это решение в Европейском суде,

– отметила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Сейчас сотрудники СБУ подают декларации в собственную базу, доступа к которой не имеют представители НАПК, которые и должны были проверять документы. Создание этой базы антикоррупционеры тоже оспаривают в суде.

"Для того, чтобы их проверять, нужно иметь доступ к гостайне. В НАПК имеют доступ только третьи лица, которые должны физически туда приходить. Порядка проверки нету. Даже если бы они их проверили, поскольку они поданы не туда, то последствий этих проверок никаких нету. Ни одного СБУшника нельзя привлечь за это к уголовной ответственности", – поснила Щербань.

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Сторона защиты СБУ гнет линию, что все персональные данные сотрудников – это государственная тайна и ее разглашение может навредить сотрудникам службы и их семьям. Однако активисты отмечают, что их интересуют декларации только руководства службы и отнюдь не секретных агентов. А скрывать руководителям службы, похоже, есть что.

Недавно благодаря расследованию журналистов программы "Наши деньги" стало известно, что первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко имеет только недвижимости на более чем 8 миллионов долларов. А еще его семья ездит в оккупированный Крым и имеет по два паспорта. В незаконном обогащении НАБУ подозревает и первого заместителя председателя СБУ Павла Демчину. Который, по словам главы НАБУ Артема Сытника, мстит за обвинения акциями протеста. Конечно же, и Семочко, и Демчина все отрицают. Демчина даже судится с Артемом Сытником и журналистами. Вот только посмотреть, что и за сколько он и его коллеги приобрели, в открытом доступе пока невозможно.