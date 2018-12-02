"Защищаем Европу от агрессии": в Москве отличились заявлением о своих действиях в Азовском море

В России утверждают, что не осуществляют никаких агрессивных действий. Там убеждены, что именно они "защищают Европу от варварства, милитаризма и агрессии".

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Кроме традиционных абсурдных заявлений, в России решили попрактиковаться в теориях заговора. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская власть могла использовать "провокацию" в Азовском море, чтобы отменить встречу президентов России и США на саммите G20 в Аргентине.

Впоследствии в российском ведомстве зашли еще дальше – после высказываний Президента Украины Петра Порошенко относительно дальнейших агрессивных планов Кремля там заявляют про свои "заслуги перед Европой".

После того, как Порошенко заявил о том, что "Россия якобы намерена захватить Мариуполь и Бердянск", можно с уверенностью сказать, перефразируя его же высказывание: это именно Россия защищает Европу от варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом,

– написала она.

При этом Захарова традиционно обвиняет Украину в "провокациях" в сторону РФ.

Напомним, ранее Петр Порошенко отмечал, что Россия усилила конфликт на Азове с целью аннексии всей территории Украины и разрушения всего государственного аппарата.

Что известно про эскалацию конфликта в Азовском море и его последствия?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.