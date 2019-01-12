"Защищаю людей, не принявших приход РФ в Крым": история о железной женщине и правозащитнице
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свобода" – общественная защитница Лиля Гемеджи берется за политические дела и всегда защищает людей, которые не приняли приход России в Крым. Она и другие активисты первыми приезжают на место обысков и рассказывают об этом в соцсетях, что очень нервирует руководство правоохранителей в оккупированном Крыму.
Также в выпуске:
Что крымчане и россияне думают о Томосе для Украины: опрос.
Российские лекарства в Крыму не помогают больным.
Заказ из Херсона: кто продал окна крымским прокурорам, подконтрольным России.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии