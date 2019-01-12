"Защищаю людей, не принявших приход РФ в Крым": история о железной женщине и правозащитнице

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свобода" – общественная защитница Лиля Гемеджи берется за политические дела и всегда защищает людей, которые не приняли приход России в Крым. Она и другие активисты первыми приезжают на место обысков и рассказывают об этом в соцсетях, что очень нервирует руководство правоохранителей в оккупированном Крыму.

Также в выпуске: Что крымчане и россияне думают о Томосе для Украины: опрос. Российские лекарства в Крыму не помогают больным. Заказ из Херсона: кто продал окна крымским прокурорам, подконтрольным России. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.