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      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      "Защищаю людей, не принявших приход РФ в Крым": история о железной женщине и правозащитнице

      Крым.Реалии 48 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свобода" – общественная защитница Лиля Гемеджи берется за политические дела и всегда защищает людей, которые не приняли приход России в Крым. Она и другие активисты первыми приезжают на место обысков и рассказывают об этом в соцсетях, что очень нервирует руководство правоохранителей в оккупированном Крыму.

      Также в выпуске:

      Что крымчане и россияне думают о Томосе для Украины: опрос.

      Российские лекарства в Крыму не помогают больным.

      Заказ из Херсона: кто продал окна крымским прокурорам, подконтрольным России.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      Теги: Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Крым.Реалии Томос
      Источник: 24 канал
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