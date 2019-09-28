Защищают ли судьи историческую часть Киева: история столичного дома-монстра

Киевляне и гости столицы хорошо знакомы с историей дома-монстра. Нет, это не история ужасов. Просто очередная история о незаконном строительстве. Но на этот раз застройщики ООО "Патели Лизинг" посягнули на святое – уникальный архитектурно-ландшафтный комплекс Подола.

Об этом рассказала Ирина Шиба в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели".

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Простыми словами – построили 12-этажку в историческом центре Киева, имея разрешение только на 8. И даже объявили о продаже квартир, апартаментов и офисов. После протестов активистов, Киевсовет подал иск о сносе самовольно проведенной надстройки в Хозяйственный суд города Киева.

Еще в октябре 2015 года коллегия судей под председательством Вадима Босого назначила экспертизу, на которую вынесли вопрос именно по соблюдению норм застройки в исторической зоне.

В качестве консультантов привлекли не только строителей, но и экспертов-архитекторов. Позже экспертиза подтвердила, что постройка не соответствует правилам строительства и отрицательно влияет на сохранение культурного ансамбля Подола.



Дом-монстр на Подоле

Также судья Вадим Босой запретил вводить дом в эксплуатацию и осуществлять другие регистрационные действия до разрешения спора. Если бы судья этого не сделал, то в квартиры начали бы заселяться жильцы, что затруднило бы или даже сделало бы невозможным снос застройки в будущем. Потому несчастных покупателей пришлось бы выбрасывать на улицу.

Итак, премию ЧЕСТЬ недели за защиту архитектурного ансамбля исторического центра Киева получает судья Хозяйственного суда города Киева Вадим Босой.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

Видео полного видеоблога Ирины Шибы "Честь и НЕЧесть":