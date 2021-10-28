Так, еще 5 лет назад адвокат защищала в суде Алекса Бондаренко. Тогда у юристки была фамилия Перепелица.

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Что известно о деле другого мажора

Бондаренко с товарищем летом 2015 года справил нужду возле Шевченковского райотдела.

Молодые люди начали вести себя агрессивно. Один из них даже снял штаны перед правоохранителями. Как пишут местные СМИ, Бондаренко даже в наручниках смог напасть на журналиста. Кроме того, он угрожал полицейским и хвастался связями. За это и получил в сети прозвище "мажор-дзюркотун".

Юноше присудили штраф в размере 12 750 гривен. Однако после этого случая молодой человек все равно попадал в скандалы. Например, в сентябре этого года парень размахивал пистолетом с резиновыми пулями в кафе.

Данилова репостила МИД России

На странице у Даниловой еще с 2014 года нашли "интересные" посты. Например, она репостила сообщения Министерства иностранных дел России, а также другие сообщения, направленные на поддержку государства-агрессора.



Репост Даниловой / Фото из фейсбука адвоката



Репосты на странице Даниловой / Фото из фейсбука адвоката

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