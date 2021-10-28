Защищала другого мажора и репостила МИД России: что известно об адвокате Николая из Харькова
Источник:Newsroom
Интересы 16-летнего Николая, который совершил ДТП в Харькове, защищает адвокат Инна Данилова. В ее юридической практике уже был клиент, которого тоже называли мажором.
Так, еще 5 лет назад адвокат защищала в суде Алекса Бондаренко. Тогда у юристки была фамилия Перепелица.
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Что известно о деле другого мажора
Бондаренко с товарищем летом 2015 года справил нужду возле Шевченковского райотдела.
Молодые люди начали вести себя агрессивно. Один из них даже снял штаны перед правоохранителями. Как пишут местные СМИ, Бондаренко даже в наручниках смог напасть на журналиста. Кроме того, он угрожал полицейским и хвастался связями. За это и получил в сети прозвище "мажор-дзюркотун".
Юноше присудили штраф в размере 12 750 гривен. Однако после этого случая молодой человек все равно попадал в скандалы. Например, в сентябре этого года парень размахивал пистолетом с резиновыми пулями в кафе.
Данилова репостила МИД России
На странице у Даниловой еще с 2014 года нашли "интересные" посты. Например, она репостила сообщения Министерства иностранных дел России, а также другие сообщения, направленные на поддержку государства-агрессора.
Репост Даниловой / Фото из фейсбука адвоката
Репосты на странице Даниловой / Фото из фейсбука адвоката
Смертельное ДТП в Харькове: что известно
- В Харькове на перекрестке улиц Гагарина и Одесской 26 октября произошло смертельное ДТП.
- Infinity на бешеной скорости пролетела на красный свет и врезалась в Chevrolet. Последняя от удара отлетела на обочину и врезалась в столб. К сожалению, 58-летний водитель авто погиб.
- За рулем Infinity, как говорят в полиции, был 16-летний Николай, который уже неоднократно попадал в скандалы и криминал. Несовершеннолетний хвастал в инстаграме скоростной ездой за рулем, пачками денег и автоматами в багажнике.
- В сеть слили вероятную переписку подростка. Он рассказывал, что может решить проблемы с полицией за 100 – 200 долларов.
- Юноше выбрали меру пресечения. Его взяли под стражу на 60 суток без возможности внесения залога.