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      Защита от коронавируса: священники ездят по Украине с иконами и святой водой – фото, видео

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      В Украине по состоянию на 20 марта подтвердили 26 случаев коронавируса, 3 из которых, к сожалению, летальные. Врачи и государство стараются сделать все, чтобы не допустить массового распространения болезни. К борьбе с коронавирусом присоединились и священники, которые для "защиты" окропляют города святой водой и объезжают их с молитвами и иконами.

      Священники против коронавируса в Одессе

      Священники УПЦ Московского патриархата во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом 20 марта объехали на микроавтобусе Одессу для избавления страны от коронавируса. Их молитвенное путешествие по городу длилось около 2 часов, пишет пресс-служба церкви.

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      Священнослужители ездили с Касперовской иконой Божьей Матери и молились Богу "за избавление от губительного поветрия и смертоносной заразы". Во время такого "автомобильного крестного хода" священники останавливались возле часовен и поклонных крестов на окраинах Одессы.

      Шествие УПЦ МП в Одессе против коронавируса: фото

      "Они осеняли город и его жителей чудотворной иконой и окропляли святой водой. Затем крестный ход прибыл в Свято-Успенский Одесский мужской монастырь, где чудотворный образ был с молитвенными песнопениями обнесен вокруг обители", – добавили в епархии.

      Священники УПЦ МП объехали Одесу с иконой, чтобы спасти город от коронавируса: видео

       

      К теме Киево-Печерская лавра игнорирует карантин и призывает обниматься: видео

      Молитвы против коронавируса на Закарпатье

      Похожий с Одессой случай произошел и на Закарпатье. В селе Поляна священник под звуки колоколов ехал в кузове автомобиля УАЗ и окроплял улицы водой, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

      Священник на Закарпатье окропляет улицы от коронавируса: видео из телеграма ЧП.UA

       

      Карантин в Украине против распространения коронавируса: главное

      • По состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
      • Есть и хорошие новости. В Черновцах вылечили первого больного от коронавирус. Повторный тест, который провели мужчине, показал отрицательный результат. 20 марта его должны выписать из больницы.
      • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавирус. Он продлится до 3 апреля.
      • Не работают учебные заведения, проводят спортивные соревнования, культурные события и прочее. Закрыли также все рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и тому подобное.
      • Работают только аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • В Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
      • Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь предлагают верующим приобщаться к богослужению онлайн. Богослужения будут проводить не более, чем для 10 человек.
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Закарпатья Новости Одессы УПЦ МП Религия
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