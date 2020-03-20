Защита от коронавируса: священники ездят по Украине с иконами и святой водой – фото, видео
В Украине по состоянию на 20 марта подтвердили 26 случаев коронавируса, 3 из которых, к сожалению, летальные. Врачи и государство стараются сделать все, чтобы не допустить массового распространения болезни. К борьбе с коронавирусом присоединились и священники, которые для "защиты" окропляют города святой водой и объезжают их с молитвами и иконами.
Священники против коронавируса в Одессе
Священники УПЦ Московского патриархата во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом 20 марта объехали на микроавтобусе Одессу для избавления страны от коронавируса. Их молитвенное путешествие по городу длилось около 2 часов, пишет пресс-служба церкви.
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Священнослужители ездили с Касперовской иконой Божьей Матери и молились Богу "за избавление от губительного поветрия и смертоносной заразы". Во время такого "автомобильного крестного хода" священники останавливались возле часовен и поклонных крестов на окраинах Одессы.
Шествие УПЦ МП в Одессе против коронавируса: фото
"Они осеняли город и его жителей чудотворной иконой и окропляли святой водой. Затем крестный ход прибыл в Свято-Успенский Одесский мужской монастырь, где чудотворный образ был с молитвенными песнопениями обнесен вокруг обители", – добавили в епархии.
Священники УПЦ МП объехали Одесу с иконой, чтобы спасти город от коронавируса: видео
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Молитвы против коронавируса на Закарпатье
Похожий с Одессой случай произошел и на Закарпатье. В селе Поляна священник под звуки колоколов ехал в кузове автомобиля УАЗ и окроплял улицы водой, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Священник на Закарпатье окропляет улицы от коронавируса: видео из телеграма ЧП.UA
Карантин в Украине против распространения коронавируса: главное
- По состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
- Есть и хорошие новости. В Черновцах вылечили первого больного от коронавирус. Повторный тест, который провели мужчине, показал отрицательный результат. 20 марта его должны выписать из больницы.
- С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавирус. Он продлится до 3 апреля.
- Не работают учебные заведения, проводят спортивные соревнования, культурные события и прочее. Закрыли также все рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и тому подобное.
- Работают только аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
- В Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
- Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь предлагают верующим приобщаться к богослужению онлайн. Богослужения будут проводить не более, чем для 10 человек.
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