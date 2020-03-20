Защита от коронавируса: священники ездят по Украине с иконами и святой водой – фото, видео

В Украине по состоянию на 20 марта подтвердили 26 случаев коронавируса, 3 из которых, к сожалению, летальные. Врачи и государство стараются сделать все, чтобы не допустить массового распространения болезни. К борьбе с коронавирусом присоединились и священники, которые для "защиты" окропляют города святой водой и объезжают их с молитвами и иконами.

Священники против коронавируса в Одессе

Священники УПЦ Московского патриархата во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом 20 марта объехали на микроавтобусе Одессу для избавления страны от коронавируса. Их молитвенное путешествие по городу длилось около 2 часов, пишет пресс-служба церкви.

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Священнослужители ездили с Касперовской иконой Божьей Матери и молились Богу "за избавление от губительного поветрия и смертоносной заразы". Во время такого "автомобильного крестного хода" священники останавливались возле часовен и поклонных крестов на окраинах Одессы.

Шествие УПЦ МП в Одессе против коронавируса: фото

"Они осеняли город и его жителей чудотворной иконой и окропляли святой водой. Затем крестный ход прибыл в Свято-Успенский Одесский мужской монастырь, где чудотворный образ был с молитвенными песнопениями обнесен вокруг обители", – добавили в епархии.

Священники УПЦ МП объехали Одесу с иконой, чтобы спасти город от коронавируса: видео

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Молитвы против коронавируса на Закарпатье

Похожий с Одессой случай произошел и на Закарпатье. В селе Поляна священник под звуки колоколов ехал в кузове автомобиля УАЗ и окроплял улицы водой, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Священник на Закарпатье окропляет улицы от коронавируса: видео из телеграма ЧП.UA

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