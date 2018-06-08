Защитить себя или умереть: Верховный Суд подтвердил право на убийство при самозащите

Теперь украинцы могут не ломать себе голову такой дилеммой. В случае, если вам угрожает опасность – вы можете защищаться от нападавшего, не оглядываясь на последствия. Верховный суд освободил от ответственности граждан, если те превысили пределы самообороны.

Изрезанная рука, сотрясение мозга, разбитый глаз, однако жив, чтобы спастись, Сергею Стерненко пришлось убить нападавшего, который вместе с сообщником атаковал Сергея возле его дома. Рассказывает, что те неистово наносили ему удары по голове кулаками. И вдруг один из них достал нож. Чтобы защитить себя и спутницу, парень выхватил лезвие и нанес несколько ударов в ответ.

Преступники бросились наутек. Через несколько метров один из них упал, схватившись за резаную рану живота. Сергей вызвал скорую, но медикам не удалось спасти мужчину.

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"Я вынужден был защищать свою жизнь и своей девушки, вынужден был обороняться и все кто должны нести в данном случае ответственность – это лицо, которое осталось в живих и было соучастником нападения на меня, заказчик и посредник. Я считаю, что я действовал вполне правомерно", – подчеркнул пострадавший Сергей Стерненко.



Сергей Стерненко после нападения

Сейчас Сергей находится в больнице. Из-за сотрясения мозга и боли в руке от ранения он почти не выходит из палаты. После лечения парня ожидает борьба в суде за свободу. По словам его защитника, покушение на жизнь Сергея очевидено. Будет настаивать на том, что он действовал в рамках крайней необходимости.

Если откроют подозрение Сергею, то мы также готовим доказательную базу стороне обвинения,

– отметил адвокат Сергея Стерненка Евгений Стельмах.

Дать отпор нападавшим под угрозой оказаться в тюрьме? Или получить телесные повреждения или даже умереть? Дилемма, которая до недавнего стояла перед каждым украинцем. Однако Верховный Суд стал на сторону того, кому угрожает опасность. Своим решением от 26 апреля Суд освободил от уголовной ответственности лицо, которое убило нападавшего, в случае смертельной опасности.

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Таким образом подтвердил действующую с 2001 года норму в уголовном кодексе. Она предусматривала, что в случае вооруженного нападения или проникновения в жилье граждане имеют все права обороняться, несмотря на последствия и даже лишить нападавших жизни. Хотя многие суды это толковали произвольно. И люди, которые подвергались нападению, часто сами оказывались за решеткой.

Отныне суды не смогут произвольно толковать норму. А у тех, кто сейчас находится в СИЗО или даже в тюрьмах осужденных за превышение пределов необходимой обороны – появился шанс вернуться на свободу.

Верховный суд у нас теперь формирует единую практику. Люди действительно могут обращаться за пересмотром своих решений. Есть приговор, который вступил в силу, но приговор может быть пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам,

– сообщила адвокат Елена Сотник.

После того, как Сергея выпишут из больницы, его также ожидает суд. И теперь более вероятно, что за самозащиту, он не окажется за решеткой.