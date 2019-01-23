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      Защитник "Александрии" перешел в "Шахтер"

      33 Читати новину українською
      Валерий Бондаренко
      Валерий Бондаренко / fco.com.ua

      Донецкий "Шахтер" договорился о переходе центрального защитника "Александрии" Валерия Бондаренко.

      Соответствующую информацию в комментарии "Команда №1" подтвердил главный тренер "Александрии" Владимир Шаран. Игрок утром 23 января попрощался с партнерами по "Александрии" и отправился в стан "горняков", которые находятся на сборе в Турции.

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      Стоит отметить, что у Бондаренко летом 2019 года заканчивался контракт с "Александрией", и он мог перебраться в "Шахтер" бесплатно. Однако донецкая команда пыталась приобрести защитника еще зимой. Но "Александрию" не устраивала сумма отступных. Теперь же клубы договорились о переходе игрока.

      В текущем сезоне Бондаренко провел 18 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 1 мяч в ворота "Десны". На данный момент "Александрия" идет на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от "Шахтера" на 9 очков.

      К слову, "Александрия" официально объявила о подписании контракта с полузащитником Денисом Дедечко.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Александрия Трансферы Шахтер
      Источник: 24 Канал
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