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      Защитник "Динамо" Иосиф Пиварич выбыл до конца сезона: известна причина

      12 Читати новину українською
      Иосиф Пиварич
      Иосиф Пиварич / dynamo.kiev.ua

      Защитник "Динамо" Иосиф Пиварич травмировал крестообразные связки в спарринге со "Спартой", в результате чего выбыл уже до конца сезона.

      "Динамо" потеряло левого защитника до лета 2019 года, об этом сообщает издание "Динамо Киев от Шурика".

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      Вице-чемпион мира Иосиф Пиварич травмировал крестообразные связки во время спарринга со "Спартой". Поэтому хорватскому защитнику киевлян нужна операция, которую скорее всего сделают в Мадриде. На реабилитацию игроку понадобится от четырех до пяти месяцев.

      В этом сезоне Иосиф Пиварич провел в составе "Динамо" 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

      Видео: Пиварич выбыл до конца сезона

       

      Теги: Футбол Динамо Спорт
      Источник: 24 Канал
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