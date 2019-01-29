Защитник "Динамо" Иосиф Пиварич выбыл до конца сезона: известна причина
Защитник "Динамо" Иосиф Пиварич травмировал крестообразные связки в спарринге со "Спартой", в результате чего выбыл уже до конца сезона.
"Динамо" потеряло левого защитника до лета 2019 года, об этом сообщает издание "Динамо Киев от Шурика".
Читайте также: Сейчас в раздевалке даже "послать" некого, – Милевский о возвращении в "Динамо"
Вице-чемпион мира Иосиф Пиварич травмировал крестообразные связки во время спарринга со "Спартой". Поэтому хорватскому защитнику киевлян нужна операция, которую скорее всего сделают в Мадриде. На реабилитацию игроку понадобится от четырех до пяти месяцев.
В этом сезоне Иосиф Пиварич провел в составе "Динамо" 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Видео: Пиварич выбыл до конца сезона
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций7 мая 2012 , 13:18
Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями14 июня 2015 , 22:08
"Металлист" планирует зимой приобрести двух лидеров "Волыни"13 ноября 2014 , 11:49
"Динамо" обыграло "Днепр" на его территории9 августа 2015 , 21:35