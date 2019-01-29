Защитник "Динамо" Иосиф Пиварич выбыл до конца сезона: известна причина

Защитник "Динамо" Иосиф Пиварич травмировал крестообразные связки в спарринге со "Спартой", в результате чего выбыл уже до конца сезона.

"Динамо" потеряло левого защитника до лета 2019 года, об этом сообщает издание "Динамо Киев от Шурика".

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Вице-чемпион мира Иосиф Пиварич травмировал крестообразные связки во время спарринга со "Спартой". Поэтому хорватскому защитнику киевлян нужна операция, которую скорее всего сделают в Мадриде. На реабилитацию игроку понадобится от четырех до пяти месяцев.

В этом сезоне Иосиф Пиварич провел в составе "Динамо" 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Видео: Пиварич выбыл до конца сезона