Защитник "Динамо" Пиварич выбыл на 10 дней

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги Европы против "Ренна".

По словам Хацкевича, Пиварич пропустит около 10 дней, в то время как Беседин уже вернулся из Хорватии, где он проходил медицинское обследование и процедуры. На данный момент Артем работает по индивидуальной программе и должен вернуться в общую группу во время ноябрьских матчей сборных.

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Таким образом, Пиварич и Беседин пропустят матч с "Ренном" в Лиге Европы, а также поединок чемпионата Украины против "Мауриполя" в УПЛ.

Напомним, что поединок Лиги Европы "Динамо" – "Ренн" состоится в четверг, 8 ноября.

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