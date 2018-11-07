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      Защитник "Динамо" Пиварич выбыл на 10 дней

      10 Читати новину українською
      Иосиф Пиварич
      Иосиф Пиварич

      Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги Европы против "Ренна".

      По словам Хацкевича, Пиварич пропустит около 10 дней, в то время как Беседин уже вернулся из Хорватии, где он проходил медицинское обследование и процедуры. На данный момент Артем работает по индивидуальной программе и должен вернуться в общую группу во время ноябрьских матчей сборных.

      Читайте также: "Динамо" сыграло вничью с "Андерлехтом" в Юношеской лиге УЕФА: обзор матча

      Таким образом, Пиварич и Беседин пропустят матч с "Ренном" в Лиге Европы, а также поединок чемпионата Украины против "Мауриполя" в УПЛ.

      Напомним, что поединок Лиги Европы "Динамо" – "Ренн" состоится в четверг, 8 ноября.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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