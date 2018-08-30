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Защитник и пример для подражания, – Лолита оригинально прокомментировала смерть Иосифа Кобзона

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Умер Иосиф Кобзон: реакция певицы Лолиты
Умер Иосиф Кобзон: реакция певицы Лолиты / Известия

Певица украинского происхождения Лолита Милявская, которая живет и работает в России, прокомментировала смерть Иосифа Кобзона. Звезда не сдерживала своего восторга от покойного артиста и рассказала, что именно он является примером для подражания.

Сегодня, 30 августа, стало известно, что на 81 году жизни скончался Иосиф Кобзон – советский и российский певец и депутат Госдумы. Артист поддерживал аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Последние 14 лет он боролся с онкологическим заболеванием. Похоронят Иосифа Кобзона 2 сентября в Москве.

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Новость вызвала большой резонанс в сети. Российские представители шоу-бизнеса записали десятки скорбящих сообщений. К такому флэш-мобу присоединилась и певица украинского происхождения Лолита Милявская, которая подчеркнула, что Иосиф Кобзон является отцом для всех певцов и примером для подражания.

"Это был человек, без которого нельзя было представить свою жизнь... Защитник всех... Мы обращались по поводу и без к Кобзону – от получения квартиры до погребения близких на нормальном кладбище... Это был отец не только для собственных детей... Грандиозный человек для своей жены Нелли... Спасибо вам, Иосиф Давидович, за то, что я могла плакать на вашем плече и спрашивать совета, как быть! Спасибо, что остается примером для подражания и уважения к сцене! Навеки в истории страны и в сердце миллионов", – написала Лолита.

К сообщению певица добавила видео, на котором она общается с Иосифом Кобзоном на сцене. Также Лолита призвала всех еще раз послушать песни в исполнении российского артиста.

 

Кто такой Иосиф Кобзон?Советский и российский певец, народный артист СССР, российский политик и депутат Госдумы. Родился в Донецкой области 11 сентября 1937 года. В 1990 году Иосиф Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года он был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре. Активно поддерживал политику Владимира Путина в отношении Украины. В частности, неоднократно посещал оккупированный Крым, а впоследствии и Донецк с Луганском.

Теги: Новости России Умер Иосиф Кобзон LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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