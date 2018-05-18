Защитник сборной Украины может перейти в итальянский клуб

Донецкий "Шахтер" получил от итальянского "Эмполи" официальное предложение относительно защитника Николая Матвиенко.

Итальянский клуб, который со следующего сезона будет выступать в Серии А (высший дивизион итальянского чемпионата) направил в офис "Шахтера" предложение аренды Николая Матвиенко на сезон 2018-2019, сообщает "Команда №1".

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"Эмполи" также хочет узнать условия возможного выкупа игрока по окончании следующего сезона.

Стоит отметить, что это сезон защитник начал в полтавской "Ворскле", где провел 19 матчей. После этого защитник зимой вернулся в донецкий "Шахтер", однако за команду сыграл всего три матча. На этой позиции у дончан играет Исмаили, которому и доверяет тренер Паулу Фонсека.

К слову, в последнем матче за молодежный состав "Шахтера" Николай Матвиенко сломал нос и может не сыграть за сборную Украины.