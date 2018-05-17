Защитник сборной Украины сломал нос в последнем матче

Игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко сломал нос в последней игре за клуб. Поэтому его участие в товарищеских матчах за "сине-желтых" оказалось под угрозой.

Николай Матвиенко сломал нос во время выступления за молодежную команду "Шахтёра" в игре против "Александрии", сообщает "Команда №1".

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Отмечается, что игроку придется тренироваться в специальной маске. С ней даже можно играть матчи. Однако, неизвестно, будет ли тренерский штаб рисковать здоровьем игрока в товарищеских матчах.

Стоит отметить, что Николай Матвиенко и еще семь игроков "Шахтёра" получили вызов в национальную сборную Украины.

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