Защитник "Шахтера" Исмаили претендует на престижную награду от France Football

Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Исмаили попал в число кандидатов на звание лучшего левого защитника по версии журнала France Football.

При этом издание France Football называет Исмаили "одной из новых звезд" и сравнивает с защитником мадридского "Реала" Марсело.

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Стоит добавить, что сам Марсело является конкурентом Исмаил за это звание. Также на награду от France Football претендуют Давид Алаба ("Бавария"), Алекс Саедро ("Ювентус"), Маркос Алонсо ("Челси"), Лукас Эрнандес ("Атлетико"), Жорди Альба ("Барселона"), Александр Коларов ("Рома"), Ферлан Менди ("Лион") и Эндрю Робертсон ("Ливерпуль").

Стоит отметить, что по оценкам Transfermarkt именно Исмаили является самым дорогим игроком украинского чемпионата. Его оценили в 18 миллионов евро. При этом защитник может принять украинское гражданство и начать выступать за сборную Украины.