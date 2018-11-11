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      Защитник "Шахтера" не сыграет за сборную Украины, вместо него вызвали дебютанта

      31 Читати новину українською
      Богдан Бутко
      Богдан Бутко

      Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко не сыграет за сборную Украины в матче Лиги наций против Словакии, а также в товарищеской игре против Турции. Защитник получил травму и не сможет выйти на поле. Зато приглашение получил игрок львовских "Карпат" Марьян Швед.

      По данным издания "Команда №1", Богдан Бутко получил травму голеностопа и ближайшие поединки точно пропустит. Учитывая, что в сборной остается лишь один правый защитник Александр Караваев (на этой позиции также может сыграть левый защитник Николай Матвиенко из "Шахтера"), то Андрей Шевченко может вызвать в национальную команду Игоря Пердуту из "Ворсклы" или Александра Тимчика из "Динамо", который выступает в луганской "Заре" на правах аренды.

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      Однако пока уже точно известно, что вызов в национальную сборную получил полузащитник львовских "Карпат" Марьян Швед. Напомним, что сначала вингер "Карпат" оказался в резервном списке наставника сборной, однако в воскресенье вечером, 11 ноября, Швед получил полноценное приглашение.

      До этого 21-летний игрок неоднократно вызывался в молодежную сборную Украины, где забивал за "сине-желтых".

      В текущем чемпионате воспитанник "Карпат" провел 14 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

      Теги: Спорт Футбол Шахтер ФК Карпаты Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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