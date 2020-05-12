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Зашкваренные или очень неожиданные: кто может представить "Слугу народа" на выборах мэра Киева

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Выборы мэра Киева 2020: кто может быть кандидатом от "Слуги народа"
Кто может быть кандидатом "Слуги народа" на выборах мэра Киева / Фото СН

Несмотря на пандемию коронавируса, в украинских политических кругах идет активная подготовка к местным выборам. Ключевой вопрос: кто же станет мэрами крупнейших городов Украины, а главное – Киева. Своих кандидатов на выборы просматривает и правящая партия "Слуга народа".

Для кандидатов на посты мэров уже ищут не новы лиц, а известных и опытных людей, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Интересно "Слуга народа" уже разворачивает штабы на местных выборах: когда начнется кампания

По данным издания, кандидатами в столице от партии президента могут стать сразу трое народных депутатов:

  • Николай Тищенко;
  • Александр Ткаченко;
  • Александр Дубинский.

Впрочем здесь есть сразу же несколько вопросов. Например, Николай Тищенко "выстрелил себе в колено" скандалом вокруг ресторана "Велюр". Заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко ранее признавался: теперь кандидатуру Тищенко, скорее всего, даже не будут рассматривать.

Что до Ткаченко и Дубинского – то они слишком приближены к олигарху Игорю Коломойскому. Когда их называли кандидатами, то именно этот бизнесмен оказывал значительное влияние на партию, но сейчас вокруг его фамилии происходят едва ли не основные конфронтации в "Слуге народа".

Как говорят источники УП, в президентской партии уже даже рассматривают вариант, чтобы уговаривать баллотироваться на пост мэра спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Здесь интересно, захочет ли сам председатель парламента сменить обстановку. С одной стороны почти спокойная работа в Раде с монобольшинством собственной партии, а с другой – новый интересный политический вызов.

О еще одном вероятном кандидате сообщил сам вероятный кандидат. Речь идет об успешном адвокате и еще одном депутате от "Слуги народа" Александре Качуре.

Если мне предложат принять участие в праймериз, скорее всего, я соглашусь. В последнее время я общался со многими коллегами, и все они просили меня принять участие в внутрипартийных выборах. Это большая честь и доверие,
– написал Качура в своем телеграмме.

Впрочем он отметил, что решение о том, кто будет участвовать в выборах мэра Киева и других городов, будет принимать партия. Сейчас даже по столице решения еще нет.

Что известно о предстоящих местных выборах?
Они должны состояться 25 октября 2020 года. В рамках местных выборов избирать глав и депутатов поселковых, городских, районных и областных советов.

місцеві вибори 2020, сума заставСуммы залогов в разных городах на местных выборах 2020 / инфографика 24 канала

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Александр Ткаченко Николай Тищенко Олександр Дубинский Слуга народа Местные выборы 2020
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