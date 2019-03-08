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      Засилье кандидатов, подкуп и угроза применения силы, – дипломаты ЕС о выборах в Украине

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      ПАСЕ оценила избирательную кампанию в Украине
      ПАСЕ оценила избирательную кампанию в Украине / Фото из открытых источников

      После визита в Киев представители делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы оценили подготовку к предстоящим президентским выборам в Украине.

      Дипломаты обеспокоены несбалансированным освещением выборов со стороны и угрозами некоторых наблюдателей применить силу, говорится в заявлении делегации.

      Читайте также: Как кандидатские перестановки повлияют на выборы

      Делегаты отмечают, что Центризбирком хорошо подготовился к голосованию, а Украина в целом готова к проведению свободных демократических выборов. Однако есть ряд критериев, над которыми нужно работать.

      Так, беспрецедентно большое количество кандидатов в президенты и местных наблюдателей может затруднить проведение голосования и вызвать проблемы в день выборов.

      В ПАСЕ считают, что беспрецедентно большое количество кандидатов и наблюдателей может создать проблемы в день голосования. Кроме того, ряд украинских СМИ нарушают баланс в освещении выборов.

      Также делегация выслушала утверждения о злоупотреблении административным ресурсом во время избирательной кампании, в частности о стирании граней между президентской и избирательной деятельностью.

      Делегация также очень обеспокоена слухами об интенсивных усилиях некоторых кандидатов по созданию систем подкупа избирателей,
      – рассказали в ПАСЕ.

      Тревогу у дипломатов вызывают также заявления "известных военизированных формирований", которые будут выступать в качестве наблюдателей. Они анонсируют возможное применение силы в день голосования.

      Кроме того, делегация с сожалением восприняла тот факт, что на выборах президента мало женщин-кандидатов. Представители ПАСЕ находились в Киеве 6-7 марта.

      Отметим, ранее представитель "Национальных дружин" Игорь Вдовин заявил, что наблюдатели организации готовы применить силу, если обнаружат фальсификации во время голосования.


      Основные даты президентских выборов 2019 года

      Отметим, срок приема обращений кандидатов на пост президента относительно отказа баллотироваться завершился. Окончательный вариант избирательного бюллетеня будет содержать 39 фамилий. Со всеми кандидатами в президенты Вы можете ознакомиться по этой ссылке. Ранее ЦИК отказала 47 лицам в регистрации кандидатом в президенты.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз ПАСЕ Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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