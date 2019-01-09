Засилье солдат и боевая техника: в оккупированном Крыму военных РФ учат вести бой
Российские военнослужащие из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на полигонах в Крыму – их на оккупированном полуострове более тысячи.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
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В российском ведомстве подчеркивают, что у военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота ВМФ РФ начались занятия по огневой подготовке.
Личный состав выполняет нормативы по огневой подготовке, тактике ведения боя, а также по вождению боевых машин,
– говорится в сообщении.
В учениях на полигонах оккупированного Крыма задействовано более 1000 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники.
К слову, недавно оккупанты в Крыму провели учения ракетных комплексов "Бал", что расположены на аннексированном полуострове. Среди других задач российские военные отработали нанесение ударов по морским целям.