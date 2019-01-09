16:44
9 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове
      Вєсті Кремля
      21:11, 8 января
      Вести.UA. Жир: Как в Федерации испугались ХВедерации. Мода на ТВ-мордобои
      Вєсті.UA
      19:52, 8 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Засилье солдат и боевая техника: в оккупированном Крыму военных РФ учат вести бой

      227 Читати новину українською
      В оккупированном Крыму проходят масштабные военные учения
      В оккупированном Крыму проходят масштабные военные учения / Фото из открытых источников

      Российские военнослужащие из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на полигонах в Крыму – их на оккупированном полуострове более тысячи.

      Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

      Читайте также: Весь полуостров превратился в огромную военную базу, – Ельченко об оккупированном Крыму

      В российском ведомстве подчеркивают, что у военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота ВМФ РФ начались занятия по огневой подготовке.

      Личный состав выполняет нормативы по огневой подготовке, тактике ведения боя, а также по вождению боевых машин,
      – говорится в сообщении.

      В учениях на полигонах оккупированного Крыма задействовано более 1000 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники.

      К слову, недавно оккупанты в Крыму провели учения ракетных комплексов "Бал", что расположены на аннексированном полуострове. Среди других задач российские военные отработали нанесение ударов по морским целям.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Оружие Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      сегодня , 16:00 Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      Дмитро Гнап 142
      Дискредитация государства, или Как наши элиты связаны с преступным миром
      сегодня , 15:00 Дискредитация государства, или Как наши элиты связаны с преступным миром
      Юрій Бутусов 759
      Zara: история успеха мирового бренда
      сегодня , 13:01 Zara: история успеха мирового бренда
      Марія Ягодка 226
      Плани Путіна щодо Білорусі: імперіалістичний потенціал карлика лізе на волю
      сегодня , 12:00 Плани Путіна щодо Білорусі: імперіалістичний потенціал карлика лізе на волю
      Артем Овдієнко 2572
      Олігарх з комплексом меншовартості: 20 років політичних сальто Порошенка
      сегодня , 11:00 Олігарх з комплексом меншовартості: 20 років політичних сальто Порошенка
      Сергій Лещенко 361
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук