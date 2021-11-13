Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко рассказал, что будут подавать апелляционную жалобу на постановление Киевского райсуда Харькова. Водителю 12 ноября избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
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В то же время сумма залога составляет лишь 340 тысяч гривен. Хотя прокуратура настаивала на 10 миллионах гривен.
Чубенко предположил, что жалобу прокуратура направит в начале следующей недели. К тому времени горе-водитель может выйти под залог.
Во время допросов водитель Land Cruiser озвучил лишь "общую информацию".
Что он, действительно, находился за рулем, он сел, двигался, в салоне никого не было, он засмотрелся в телефон, сбил людей. Раскаяние лица, признание своей вины, что употреблял наркотические средства – этого лицо не сообщает,
– заявил Чубенко.
ДТП с Toyota Land Cruiser в Харькове: главное
- ДТП произошло 11 ноября на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.
- Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, находясь под действием метадона на пешеходном переходе сбил двух 13-летних детей, которые возвращались из школы и переходили дорогу на зеленый свет.
- К счастью, дети выжили.
- Их состояние медики оценили как стабильное, средней тяжести.
- Правоохранители рассказали, что результаты анализов показали: водитель совершил ДТП под действием метадона.
- Именно поэтому квалификацию преступления изменили.