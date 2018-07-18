Заснеженная Аляска с высоты птичьего полета: в National Geographic увлекательное видео

Научный журнал National Geographic распространил увлекательное видео с Аляски. Исследователи показали, как выглядит заснеженный штат США с высоты птичьего полета.

Известно, что автором захватывающего ролика является авиадиректор Тобе Харриман. Мужчина снял удивительную Аляску, когда совершал запланированный полет в Сан-Франциско.

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На кадрах видны бескрайние просторы ледника. Заснеженные хребты Аляски имеют голубовато-белую окраску, что невероятно эффектно выглядит в ролике.

Сквозь время. Пролетая над ледником Knik Glacier, который размещается всего в 50 милях за пределами Анкориджа в штате Аляска. Ледовое поле простирается на 25 миль в длину и 5 миль в ширину,

– говорится в анонсе к видео.

Допис, поширений National Geographic Travel (@natgeotravel) 17 Лип 2018 р. о 5:34 PDT

Стоит отметить, что это не единственные кадры, снятые Тоби Харриманом на Аляске. Мужчина показал видео и фото с прогулки просторными ледниками и поделился эмоциями от увлекательной поездки.

"Два моих любимых занятия в жизни – изучать ледники и летать на самолетах или вертолетах. Во время полета все происходит достаточно быстро, и вы ограничиваетесь тем, сколько топлива у вас есть. Когда вы идете по леднику, все, кажется, стоит на месте и немного замедляется", – отметил Тоби Харриман.

Допис, поширений Toby Harriman (@tobyharriman) 1 Чер 2018 р. о 6:22 PDT

Допис, поширений Toby Harriman (@tobyharriman) 31 Тра 2018 р. о 2:35 PDT

Допис, поширений Toby Harriman (@tobyharriman) 30 Тра 2018 р. о 8:51 PDT