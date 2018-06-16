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Заснуть с макияжем: как косметика губит здоровье лица

74 Читати новину українською
Как косметика губит здоровье лица
Как косметика губит здоровье лица / reference.com

Из-за усталости, зажигательной ночной вечеринки или по другим причинам хотя бы раз женщина засыпает, не смыв макияж. Но не стоит думать, что косметика, которую оставили на лице до утра, не будет иметь последствий для кожи.

Косметика на лице, в частности, тональный крем, притягивает пыль и бактерии, передает 24apteka.

В итоге, не умитое перед сном лицо приводит к забитым порам и воспалениям.

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Кроме того, происходит нарушение процесса восстановления кожи ночью, а слой косметики мешает микроциркуляции крови. К утру могут появиться новые морщины, а цвет лица будет тусклым.

Если не смыть тушь, то утром могут быть красные веки – частички туши, которые осыпались во время сна, раздражают глаза и могут вызвать отек и даже конъюнктивит. Кроме того, тушь делает ресницы хрупкими и сухими.

Если не смыть губную помаду, то будет загрязнена постель, а губы до утра станут сухими и потрескавшимися – помада вытягивает влагу из губ.

Поэтому заботьтесь о своем лице и не ленитесь снять весь макияж перед сном.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Лечение Красивое тело Красота
Источник: 24 Канал
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