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      Заставим русских танцевать танго: ЕС заверил, что "Северный поток-2" еще не заработает

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      Клаус-Дитер Борхардт заверил, что "Северный поток-2" не будет работать еще несколько лет
      Клаус-Дитер Борхардт заверил, что "Северный поток-2" не будет работать еще несколько лет / Фото из открытых источников

      В Еврокомиссии считают, что "Северный поток-2" не заработает вовремя. Поэтому Россия вернется к переговорам о транзите газа через Украину с 2020 года.

      Клаус-Дитер Борхардт, директор по вопросам внутреннего энергетического рынка Еврокомиссии, утверждает, что транзит через Украину со следующего года сохранится, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Он уверен, что российская сторона вернется к переговорам в трехстороннем формате с участием Украины и Еврокомиссии. Борхардт отметил, что у российского "Газпрома" есть долгосрочные контракты с европейскими потребителями, которые они должны выполнить.

      Мы знаем, что в этих контрактах есть гарантированный минимум объемов газа для покупателей. Для их поставок необходимо, чтобы "Северный поток-2" заработал на полную мощность,
      – отметил Борхардт.

      Он добавил, что если российская сторона собирается выполнять контракт, то "нет другого пути, чем через Украину".

      При этом представитель ЕК считает, что российской стороне понадобится еще как минимум 2-3 года для того, чтобы "Северный поток-2" начал работать.

      Мы должны будем достичь соглашения, которое будет учитывать, прежде всего, интерес Украины, так же как и российский интерес. Я оптимистично настроен относительно того, что мы заставим русских танцевать танго,
      – отметил Борхардт.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В целом – 1230 километров. Уже построено примерно 978 километров.


      Где проходит "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Северный поток-2 Еврокомиссия Новости России Украина – Россия
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