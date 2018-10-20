Заставить Кремль платить большую цену: экс-посол США в Украине рассказал, как остановить Путина

Запад должен ввести более сильные санкции для того, чтобы остановить агрессивные действия Кремля. Украина нуждается в большем оружии и более сильной поддержке от США, чтобы сделать дальнейшую российскую агрессию "тяжелее и больнее".

Об этом рассказал исследователь американского аналитического центра Atlantic Council бывший посол США в Украине Джон Хербст, сообщает "Голос Америки".

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Дипломат подчеркнул, что обеспечение сильного и стабильного мирового порядка отвечает американским интересам и ценностям.

Россия и Путин имеют агрессивную внешнюю политику. Они хотят подорвать мировой порядок, установленный после Холодной войны,

– отметил Хербст.

Хербст отмечает, что для США вариант агрессивной политики России в отношении Украины и Грузии является неприемлемым.

"Наша позиция сегодня значительно лучше, чем была четыре года назад. Но она до сих пор недостаточно добра. Думаю, это улучшится", – сказал он.

По его словам, Грузия, Украина и Молдова нуждаются в большей поддержки от США. Так, антироссийские санкции должны стать эффективнее. Дипломат отмечает, что более сильные санкции ослабят Кремль, а это "в интересах США".

"Также Украине нужно предоставлять больше оружия. Это сделает дальнейшую российскую агрессию тяжелее и болезненнее", – добавил экс-посол США в Украине.

Джон Хербст подчеркивает, что правильное понимание российской агрессии в Украине и Грузии является важным. По его словам, действия Кремля на Донбассе, как и в 2008 году в Грузии – это отнюдь не гражданская война.

Правильное решение – заставить Кремль платить большую цену: больше санкций, больше военной поддержки для Украины и Грузии,

– говорит он.

Дипломат считает, что в интересах Запада остановить агрессию России на Донбассе. Это является основой для предоставления пакета помощи в миллиард долларов ежегодно на пять лет на военное оборудование.

Эксперт уверен, что этот пакет должен предусматривать помощь в обеспечении текущих потребностей в противотанковых ракетах, защищенных средствах связи, современных дронах и противовоздушных радарах.

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Кроме того, дипломат подчеркивает, что США вместе с союзниками в НАТО должны рассмотреть возможность увеличения присутствия в Черноморском регионе.