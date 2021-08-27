К правоохранителям обратились врачи бригады скорой помощи, которые госпитализировали несовершеннолетнюю. Это случилось еще 16 июля, однако огласку история получила 27 августа.

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Нужен курс реабилитации

Девушку доставили в больницу с диагнозом абстинентный синдром, к которому привело употребление наркотиков (так называемая "ломка"). По данным следователей, мать и отчим насильно заставляли девочку употреблять наркотическое вещество "соль". Об этом рассказал журналистам начальник Никопольского районного управления полиции, подполковник Александр Клешня.

Теперь у девушки наркотическая зависимость, которую нужно лечить. Но в Никополе нет государственных реабилитационных центров для детей. Поэтому пострадавшую направили в частный реабилитационный центр в Днепре. Там подросток пройдет лечение совершенно бесплатно.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Если вину подозреваемых смогут доказать в суде, они отправятся в тюрьму на срок от 2 до 5 лет.

Расположение Никополя, где это произошло / Карта google