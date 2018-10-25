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      Заставляли крымчан идти на службу в российскую армию: Украина подала в суд на РФ

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      Крымчан заставляли идти на службу в российскую армию
      Крымчан заставляли идти на службу в российскую армию / Фото из открытых источников

      В Международный уголовный суд Украина подала информационное сообщение о фактах принуждения жителей оккупированного Крыма к службе в вооруженных силах России, что является военным преступлением.

      Об этом сообщила сотрудница прокуратуры Автономной Республики Крым Елизавета Дзигора, говорится на сайте "Интерфакс".

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      По словам прокурора, в соответствии с нормами международного права государство-оккупант имеет ряд обязательств, которых должно придерживаться. Один из запретов и заключается в недопущении призыва на службу в вооруженные силы государства-оккупанта.

      Россия этот запрет не соблюдает, призыв происходит. Таким образом, очевидным является факт совершения военного преступления. Информационное сообщение в Международный уголовный суд, которое направила прокуратура АРК, содержит в себе факты и доказательства этого преступления,
      – заявила Дзигора.

      По данным регионального центра прав человека, с 2015 года в оккупированном Крыму в ходе 7 призывных кампаний в российскую армию призвали не менее 12 229 украинских граждан.

      З 2015 року в Криму призвали понад 12 тисяч українських громадян до армії РФ

      С 2015 года в Крыму призвали более 12 тысяч украинских граждан к армии РФ

      Для подтверждения противоправных действий было собрано 165 нормативно-правовых актов, 199 публикаций и проанализировано около 2000 страниц в социальных сетях.

      Прокуратура АР Крым и общество не может проигнорировать такие нарушения. Поэтому совместными усилиями на основе полученных доказательств в Международный уголовный суд было подано новое обращение по поводу незаконного призыва крымчан к службе в армии враждебного государства.

      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Новости России Новости Украины
      Источник: 24 канал
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