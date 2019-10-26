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      Заставляли жевать презерватив и пытали: что известно о зверствах в детском приюте Одессы

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      Детей обливали холодной водой, били электрошокерами и ремнем
      Детей обливали холодной водой, били электрошокерами и ремнем / shutterstock

      Бывшая полицейская Зоя Мельник, которая со скандалом ушла из патрульной полиции, рассказала о жутких издевательствах над воспитанниками одесского приюта "Рассвет".

      Хронологию событий она описала на своей странице в фейсбуке.

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      История началась в августе 2019 года. О том, что происходит в приюте, рассказал волонтер Лучезар Панфилов. По его словам, по вызову воспитателей в учреждение регулярно приезжали сотрудники частной охраны, жестоко наказывали детей.


      Зоя Мельник призвала помочь детям, опубликовав их фото 

      В частности, Зоя Мельник рассказала о 13-летней девочке, которая якобы вступала в половые отношения с другими воспитанниками, чтобы ее не обижали. Воспитатели издевались над ней и однажды решили опорочить перед всеми. По ее словам, в приют приехали охранники, выстроили всех детей и начали оскорблять девочку и мальчика, которого застали за половым актом с ней.

      Их материли унизительными словами, заставляя описывать процесс половых отношений. Угрозами заставили детей достать из мусорного ведра презерватив, который разрезали на две части. Заставили Д. и мальчика жевать этот презерватив. Нижнюю часть, "с этой жижей" (цитирую слова девочки-свидетеля того, что происходило) заставили жевать девочку. Происходило это все на глазах у других детей и трех воспитателей, которые стояли хохотали и способствовали издевательствам,
      – пишет Мельник.

      Затем их якобы начали бить, обливать холодной водой, бить электрошокерами и ремнем.

      К теме: Скандал в центре реабилитации детей в Одессе: появились шокирующие детали о потерпевшей девочке

      Вскоре к Мельник обратились еще две девочки, одна из которых после издевательств чуть не умерла в больнице.

      Дети жаловались, что с целью сокрытия побоев их насильно закрывают в психиатрической больнице. Воспитанники из-за того, что происходит, якобы не раз пытались покончить жизнь самоубийством.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Дети Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Криминал Новости Украины Полиция Новости Одессы
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