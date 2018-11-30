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      Застраховать авто в смартфоне – реально: как приложение KACKO4U делает автострахование проще

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      Застраховать авто в смартфоне – реально: как приложение KACKO4U делает автострахование проще
      Застраховать авто в смартфоне – реально: как приложение KACKO4U делает автострахование проще / 24 канал

      Отличная новость для автовладельцев. Компания АСКА разработала первое украинское умное КАСКО. Причем даже не нужно обращаться в страховую компанию, а следует скачать соответствующее приложение под названием KACKO4U в смартфон.

      Программа уже начинает набирать популярность среди автолюбителей. Разработчики, со своей стороны, продолжают совершенствовать это приложение и радуют интересными нововведениями.

      Приложение KACKO4U заговорило

      Во время поездки умная система учитывает манеру управления, соблюдение ПДД, погодные условия, трафик и другие параметры. Также, во время движения, смартфон показывает реальную скорость автомобиля, а не ту, что на спидометре. Все эти данные, а также информацию о пройденных маршрутах и аварийности, выводятся на экран, а по окончании поездки приложение показывает стоимость, которая будет списана с карты. Теперь же здесь появилась еще и функция звукового уведомления о начале и окончании поездки, предложение продолжить или закончить поездку.

      Страхование автомобиля стало еще комфортнее

      Главное назначение КАСКО4U – возможность застраховать ваш автомобиль прямо в вашем смартфоне. Вся процедура занимает до 20 минут. Необходимо просто ввести данные, сделать фотографии автомобиля и документов, после чего отправить заявку на страхование и подписать договор в электронном виде. Все! Больше никаких посещений офисов и отделений страховых компаний. Застраховать автомобиль по КАСКО теперь возможно в удобное для Вас время, а главное, не выходя из авто!

      Также автовладельцы получили возможность застраховать свой автомобиль во время движения на более длительные периоды, а именно от 24 часов до одного месяца. Это значительно упрощает жизнь автолюбителям, поскольку не нужно постоянно держать в голове информацию о необходимости активации страхования в движении.

      Напомним, что сейчас зимний период, поэтому все же рекомендуем вам застраховать авто на ближайшие 3 месяца – таким образом вы сможете избежать дорожных неприятностей на скользкой зимней дороге и не только.

      А что касается самого договора, то с ним теперь можно ознакомиться еще до его подписания. И что также важно страхование КАСКО действует за границей, а именно действия на территории всей Европы и части Азии.

      Какие еще нововведения ожидаются в приложении KACKO4U

      Хотя приложение KACKO4U является довольно простым и понятным, в ближайшее время в нем появится видео-инструкция, которая сможет помочь Вам в правильном и удобном пользовании. Также появится возможность настроить функцию автостарт/автостоп, то есть приложение начнет работать, как только вы сядете за руль и начнете движение. Но не волнуйтесь, приложение спросит у Вас, действительно ли Вы желаете застраховать автомобиль во время движения.

      Добавим, что на сегодняшний день приложение KACKO4U тестируют уже более 8 тысяч человек, часть из которых уже заключила договоры страхования и успешно пользуются этой смарт-программой. Кроме того, два человека уже получили выплаты по страховым случаям.

      Теги: Новости Украины Авто 24 Гаджеты Авто
      Источник: 24 Канал
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