Застрелил и убежал: в полиции распространили фото вероятного убийцы Ганула

В Одессе 14 марта застрелили Демьяна Ганула. В полиции показали фото вероятного убийцы общественного деятеля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

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Полиция показала вероятного убийцу Ганула

В полиции сообщили, что устанавливают местонахождение мужчины, причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля. Правоохранители показали фото подозреваемого и призвали сообщать любую информацию о нем по номерам (380) 732555126; (380) 949498364 или на спецлинию "102".

Фото вероятного убийцы Ганула / фото Нацполиции

Убийца Демьяна Ганула скрылся с места преступления / фото Нацполиции

Тем временем в сети появились видео момента убийства, который зафиксировали камеры наблюдения. Неизвестный выстрелил в 31-летнего Ганула в упор и скрылся. Активист погиб на месте. По информации из сети, стрелок, вероятно, покинул место преступления на такси.

Полиция квалифицировала произошедшее как умышленное убийство, совершенное по заказу. Следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде подтвердил, что погибшим был Демьян Ганул. Центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также в город Одесса направлено полк Национальной полиции. Клименко сообщил, что будет держать расследование дела под личным контролем.

Также Игорь Клименко отмечает, что полиция имеет конкретные зацепки.

Демьян Ганул еще летом просил защиту

Известно, что летом 2024 года активист просил у государства защиту для себя и своей семьи из-за угроз, которые он начал получать. Его личную информацию слили в сеть.

После последних акций по защите чести военных ВСУ, я получаю немало угроз, вчера (22 июля 2024 года – 24 Канал) российские каналы слили в сеть личную информацию о моих родных. Началась целая психологическая атака на мою семью,

– писал Ганул.

Он рассказывал, что на разных российских ресурсах за нападение на него предлагали награду 5 000 – 10 000 долларов.