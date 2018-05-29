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Застрелили Аркадия Бабченко: подробности убийства журналиста и почему это важно

252 Читати новину українською
Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / Facebook

Во вторник, 29 мая, в Киеве убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Журналисты 24 канала собрали для вас все известные подробности убийства и возможные версии следствия.

Кто такой Аркадий Бабченко?

Аркадий Бабченко – российский журналист. Военный корреспондент. Работал, в частности, в российских изданиях "Московский комсомолец" и "Новая газета". Участвовал в обеих российских войнах в Чечне. Освещал конфликты в Южной Осетии. Работал военным корреспондентом на Донбассе с началом боевых действий на востоке Украины.

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В начале 2017 года покинул территорию России, объяснив это угрозами в свой адрес и предупреждениями о начале травле.

Почему Аркадий Бабченко уехал из России: смотрите видео

 

Выехал в Прагу. Затем жил в Киеве. Последнее время работал на крымскотатарском телеканале ATR. Ему был 41 год.

Как его убили?

На пороге его собственной квартиры несколькими выстрелами в спину. Вечером он вышел в магазин за хлебом. Убийца, как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, ждал журналиста на лестнице в подъезде, и застрелил Бабченко, когда тот возвращался домой.

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Жена журналиста, которая на тот момент была дома, "услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови". Вызвала скорую. Бабченко умер в карете скорой по дороге в больницу.

Почему его убили?

Глава столичной полиции Андрей Крищенко назвал "первой очевидной версией" убийства профессиональную деятельность Бабченко. При этом в комментариях журналистам он уточнил, что, кроме профессиональной деятельности, правоохранители рассматривают также версию, связанную с гражданской позицией убитого журналиста. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

При этом, как пишут коллеги Бабченко в соцсетях, 28 мая Аркадий написал на своей странице в Twitter, что "доверенное лицо президента открыто разместило предложение его убить". Ссылка на пост в Facebook, который был прилинкован к этой записи, удален. Однако, по информации журналистов, запись была сделана еще в 2014 году и в ней говорится о Марине Юденич из окружения Рамзана Кадырова.

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Заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, известный журналист Айдер Муждабаев подчеркнул, что Бабченко убили по заказу российской власти.

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Почему это важно?

Потому что в Украине идет война с Россией и тыла в этой войне нет. Бабченко был одним из символов борьбы с Кремлем и имел большое информационное влияние на огромную аудиторию.

Потому что Бабченко открыто и остро критиковал российский режим.

Потому что убийство Бабченко – это уже не первое убийство в Киеве людей, которые принимали активное участие в войне с Россией.

Потому что убийство Бабченко – это уже не первое убийство в Киеве российских оппозиционеров, которые выехали на территорию Украины.

Потому что убийство Бабченко – это уже не первое убийство в Киеве известного журналиста и лидера мнений.

Потому что все предыдущие убийства до сих пор остаются нераскрытыми, несмотря на все громкие заявления и обещания, которые делали насчет них руководители всех силовых структур.

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Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Аркадия Бабченко. Светлая память...

 

 

Автор: Евгения Мазур
Теги: Полиция Убийство Аркадия Бабченко Новости Украины Новости политики Новости Киева Публикации Статьи Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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